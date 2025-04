Milan, già ‘esonerato’ il nuovo allenatore: “Un incubo senza fine”

Bocciato il tecnico che avrebbe già avuto un contatto diretto con quello che quasi sicuramente sarà il nuovo Ds rossonero, Fabio Paratici

Fabio Paratici è vicino a diventare il nuovo Direttore sportivo del Milan. Confermatissima la netta pole di cui vi avevamo parlato qui su Calciomercato.it, con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli in vista della fumata bianca dopo l’incontro avvenuto ieri in quel di Londra. Presente, a quanto pare, anche Gerry Cardinale. Dopo Paratici i rossoneri passeranno alla questione allenatore: chi dopo Conceicao?

Furlani e Paratici vogliono puntare su un italiano: sogno Conte a parte, resiste Max Allegri mentre prende sta prendendo quota il nome di Roberto De Zerbi. Ci sarebbe già stato un contatto diretto tra il quasi neo Ds del Milan e l’attuale tecnico del Marsiglia, che non ha mai nascosto il suo legame con la maglia rossonera indossata quando era un giovanissimo calciatore.

Il nome di De Zerbi spacca in due la tifoseria milanista. Su X si trovano tanti commenti del tutto contrari all’ingaggio del 45enne bresciano. Certo, non stiamo ai livelli del #Nopetegui dell’anno scorso.

Vi prego nooooooooo — DNA Milanista (@dnamilanista) April 1, 2025

PARATICI OUT — Andy (@_AndyM47) April 1, 2025

E’ un incubo senza fine! — Gerry Spargisale vendi maiale (@MattiaPrina) April 1, 2025

Non ho mai avuto paura di niente nella vita, almeno finora. Tuttavia, l’idea di Roberto De Zerbi al Milan mi terrorizza. — 🔕🔕🔕* (@whoisellie_) April 1, 2025

Tutti i difetti che volete

Ma io preferisco gli allenatori così, che mettoni i giocatori al centro di tutto

A voi piacciono i De Zerbi e i Frabregas, che parlano di quanto è divertente perdere giocando bene

La fine del calcio pic.twitter.com/aJDYCWoqYR — Piani Mino (@PianiMino) April 1, 2025

De Zerbi spacca la tifoseria del Milan: tanti tifosi vogliono un allenatore più esperto e che abbia già vinto, ovvero Conte o Allegri

Una buona fetta del cosiddetto popolo rossonero preferirebbe un tecnico più esperto e che ha già vinto in carriera (in sostanza Conte o Allegri). In crisi ora a Marsiglia (4 ko nelle ultime 5 partite), De Zerbi è invece considerato una scommessa rischiosa, l’ennesima degli ultimi anni da parte del Milan. Non giocano poi in suo favore alcune dichiarazioni rilasciate anche di recente dall’ex Sassuolo.

Riassumendo: vincere non è la sua priorità. Ma è proprio la vittoria la cosa che conta di più in una competizione, nello sport e nel calcio. A maggior ragione in un grande club come il Milan, che non vince, parliamo di titoli importanti, dal 2022 quando conquistò lo Scudetto ai danni dell’Inter.