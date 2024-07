Rescinde il contratto: lascia la Juventus con la buonuscita

Con il cambio della guardia in porta per la Juventus va ancora piazzato il cartellino di Szczesny. Le ipotesi per il futuro dell’estremo difensore polacco

La Juventus prosegue nella propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Tra i tanti cambiamenti che coinvolgeranno la squadra di Thiago Motta è noto da tempo l’avvicendamento tra i pali da Szczesny a Michele Di Gregorio, estremo difensore italiano proveniente dal Monza.

Nuovo volto quindi tra i pali bianconeri dopo tanto tempo, anche se per annunciare il portiere proveniente dai brianzoli si attende la cessione del polacco presente in rosa dal 2017. Al netto di tutto la situazione per l’uscita di Szczesny in direzione Arabia Saudita tarda a sbloccarsi, creando una fase di stallo che andrà sbloccata presto andando potenzialmente ad aprire anche ad altre soluzioni.

Il rebus è quindi ancora aperto, e al netto delle voci sul Monza, comunque complesse visto l’enorme ostacolo ingaggio, c’è chi vede possibile anche un’eventuale rescissione del contratto che lo lega ancora alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Szczesny e l’incertezza sul futuro: tra rescissione e Al-Nassr

Di questa opinione è Graziano Carugo Campi che su X ha dato la sua lettura della vicenda Szczesny scatenando anche la discussione social tra i tifosi del club piemontese.

Nel post pubblicato si legge: “Szczesny ha rifiutato le offerte arabe e oggi cerca una buonuscita con la Juventus. La Juventus contava di ricavare 4-5 milioni dalla sua cessione. Se è pronto ad aiutare la Juventus a rescindere, probabilmente ne chiederà 4-5 per andarsene”.

Ipotesi quindi rescissione con i bianconeri per l’estremo difensore polacco che chiederebbe poi 4/5 milioni di euro per cambiare aria con queste modalità. Intanto la società lavora sul presente e sul futuro su più fronti per mettere a disposizione di Thiago Motta quanto prima una rosa già formata e da plasmare poi sul campo per aprire quello che a tutti gli effetti è un ciclo completamente nuovo per la Juventus.

Una nuova pagina che si aprirà con Di Gregorio in porta e con l’addio a Szczesny per il quale andrà presto trovata una quadra. Per quest’ultimo al netto dell’ipotesi rescissione avanzata dal collega, la Juve lavora per trovare sempre un accordo con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, mentre la pista Monza non è praticabile per costi e ingaggio decisamente troppo elevati per gli standard brianzoli.

Per Szczesny inoltre quest’anno sono arrivate 35 presenze con 15 clean sheet in Serie A.