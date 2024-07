Offerta confermata, Juventus ‘spazzata via’ per Calafiori

Per Riccardo Calafiori arriva la proposta che può mettere fuori dai giochi la Juventus: l’offerta può convincere il Bologna a cederlo

Uno dei pochi a salvarsi nella disfatta italiana ad Euro 2024: Riccardo Calafiori è stato tra gli azzurri più positivi nella breve e deludente spedizione tedesca e non soltanto per la cavalcata che ha portato al gol di Zaccagni e agli ottavi di finale.

Il centrale del Bologna ha sfruttato al meglio l’occasione che gli ha dato Spalletti, conquistando anche l’ammirazione di numerosi club in ottica calciomercato. Club che già avevano cerchiato in rosso il nome del 22enne cresciuto alla Roma. La Juventus lo ha messo da tempo in cima alle sue preferenze, ma l’affare per i bianconeri si fa sempre più complicato ogni giorno che passa.

A chiarirlo ci ha pensato lunedì sera Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del Bologna. Due i concetti espressi che allontanano, almeno sulla carta, Calafiori dalla maglia bianconera. Il primo è relativo alla volontà del Bologna di non cedere il difensore. “Proveremo a tenerlo” l’avviso di Sartori che ha però dovuto anche ammettere che non sarà facile: “Se dovessero arrivare offerte importanti, ci dovremo pensare. Si parla di Juventus, ma anche di altre squadre. Non credo che andrà ai bianconeri: probabilmente andrà in un mercato diverso”. Parole che fanno immaginare un futuro all’estero, con la Premier League che sarebbe pronta a farsi avanti.

Calciomercato Juventus, Calafiori in Premier: l’ultima offerta

C’è sicuramente l’Arsenal sulle tracce di Calafiori, che ha ammiratori anche in Bundesliga con il Bayer Leverkusen che si sarebbe fatto avanti nei giorni scorsi, ma non solo.

Nel campionato inglese, infatti, il nome di Calafiori piace anche al Liverpool e, soprattutto, al Chelsea. Anzi, stando a quanto riferisce ‘teamtalk.com’, i Blues sarebbero pronti ad entrare in maniera concreta nella corsa al 22enne italiano con una proposta che potrebbe sbaragliare la concorrenza e spingere il Bologna a valutare l’idea di cedere il calciatore.

I rossoblù vorrebbero ricevere dall’eventuale vendita di Calafiori almeno cinquanta milioni di euro, una cifra che il Chelsea non farebbe fatica a sborsare, nonostante i tanti milioni spesi in passato e l’ombra del Fair Play Finanziario che preoccupa la società londinese. Un’esperienza in Premier League non dispiacerebbe al giocatore che in passato ha espresso la voglia di giocare nel campionato inglese. Il Chelsea potrebbe dargli l’opportunità di esaudire il suo desiderio.