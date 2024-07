Morata ha sciolto i dubbi: annunciato il suo futuro

Alvaro Morata ha preso la decisione sul suo futuro e l’ha resa nota pubblicamente con un post su Instagram: scelta fatta

Le sirene e i soldi dell’Arabia Saudita, la tentazione di ritornare in Italia, le dichiarazioni sulla necessità di lasciare la Spagna per ritrovare una tranquillità perduta.

Tutto cancellato dalla voglia di restare all’Atletico Madrid e di provare a vincere con i Colchoneros: Alvaro Morata ha deciso di non cambiare squadra e continuare agli ordini di Simeone. È quello che trapela dal post pubblicato su Instagram dall’attaccante spagnolo, capitano delle Furie Rosse ad Euro 2024. Morata ha postato una foto di una sua esultanza con la maglia dell’Atletico Madrid, accompagnata dalla frase: “Non riesco ad immaginare cosa deve essere vincere con questa maglia e non mi fermerò finché non ci riuscirò”.

Un post che sembra essere il preludio alla permanenza di Morata al Wanda Metropolitano: il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026 con opzione per un altro anno ed è presente una clausola da circa quindici milioni d’euro. Non sarà attivata però, almeno quest’anno: vuole restare e vincere con l’Atletico Madrid.