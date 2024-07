Milan, Fofana in pole per il centrocampo: sfida alla Premier per il secondo colpo

Le ultime sul centrocampo del Milan. I colpi dei rossoneri potrebbero essere due e non più uno solo: ecco la situazione

Non è ancora decollato il calciomercato del Milan. Il club rossonero dovrà a tutti i costi vivere un mese di luglio intenso per mettere a disposizione di Paulo Fonseca una squadra attrezzata. Il Diavolo è inoltre chiamato a rispondere ai colpi già messi a segno dalle rivali. Juve e Inter si mosse per tempo e il Milan è già costretto ad inseguire.

Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno dimostrato di avere le idee chiare e sanno cosa serve alla squadra. Innanzitutto un attaccante, che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, ma l’affare Zirkzee – non ancora tramontato – si è arenato da giorni sullo scoglio delle commissioni. Oggi tutto è bloccato, ma una piccola speranza resiste, anche se il Diavolo si sta chiaramente guardando attorno per altri profili. Allo stesso tempo il Milan è chiamato a rafforzare anche la linea mediana del campo: il primo nome sulla lista resta quello di Fofana, per il quale il club rossonero conta di chiudere nei prossimi giorni, per una ventina di milioni di euro. Il francese è il profilo perfetto per una squadra che la scorsa stagione ha spesso avuto problemi di equilibrio. Ma il giocatore del Monaco non sarà l’unico acquisto a centrocampo. Il sempre più probabile addio di Bennacer, apre infatti le porte ad un altro colpo.

Calciomercato Milan, da Rabiot a Wieffer: il punto sul centrocampista

Come vi abbiamo raccontato, il Milan sta coltivando il sogno di regalarsi Adrien Rabiot in questa sessione di calciomercato. L’affare però è davvero complicato, non solo per i costi (il Diavolo ha messo sul piatto un’offerta da 7 milioni di euro per tre stagioni), ma soprattutto per la concorrenza. La Juventus, infatti, non ha ancora mollato e la Premier League, con il Liverpool, sono pronti a far saltare il banco.

Le squadre inglesi, dunque, continuano ad essere protagoniste delle trattative del Milan. Non solo per Zirkzee, con il Manchester United, ma anche per i diversi centrocampisti a cui il Diavolo è interessato. Oltre a Rabiot, infatti, il club rossonero non ha smesso di pensare a Wieffer, sul quale però si registra l’interesse da parte del Brighton. Sempre le squadre inglesi – di media classifica – possono mettersi di mezzo tra il Milan e Carney Chukwuemeka. Il nome del 20enne non è mai sparito dai radar del Diavolo, ma può sbarcare a Milano solo a condizioni che il Diavolo ritiene favorevoli.