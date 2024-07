Inter, ribaltone Inzaghi: “Nuova squadra in un minuto e mezzo” | ESCLUSIVO

Le ultime su Inzaghi nella diretta Youtube di Calciomercato.it: “Oggi non c’è qualcuno in grado oggi di garantire quello che dà lui”

Si è parlato anche di Inter nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. In particolare di Inzaghi, uno dei principali se non il principale artefice in assoluto dello Scudetto della seconda stella conquistato dai nerazzurri nella scorsa stagione. Il tecnico piacentino è approdato sulla panchina nerazzurra nel 2021, dopo l’addio di Antonio Conte. In tre anni ha vinto 6 trofei, ultimo appunto il Tricolore con 94 punti.

Da ormai qualche settimana si attende l’annuncio ufficiale del rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza a giugno 2025. Inzaghi vorrebbe un biennale, con annesso aumento stipendio a circa 6,5/7 milioni bonus inclusi, mentre la società non intende andare oltre un prolungamento annuale.

Intervenuto nella diretta Youtube di Calciomercato.it, il Ds Fabio Cordella si è schierato in favore dell’allenatore interista: “Blindare Inzaghi sarebbe il minimo. È il perno principale della squadra, ed è riuscito ad andare contro tutte le previsioni. Il biennale credo gli sia dovuto, perché non era così scontato fare bene dopo la partenza di Conte”.

“Cosa possiamo pretendere di più? L’Inter ha altre idee? Non credo che oggi ci sia qualcuno in grado oggi di garantire quello che dà Inzaghi – ha sottolineato Cordella in conclusione – Qualora andasse sul mercato, a mio avviso troverebbe una nuova squadra in un minuto e mezzo“.

Inzaghi rinnova con l’Inter, Ausilio: “Direi proprio che ci siamo”

Per il rinnovo di Inzaghi con l’Inter, comunque, siamo alle battute conclusive. All’apertura ufficiale del calciomercato estivo, Piero Ausilio è uscito allo scoperto svelando che è stato per un paio di giorni insieme al tecnico emiliano, dando una accelerata importante alla questione prolungamento.

“La firma di Inzaghi arriverà, anzi direi proprio che ci siamo – le sue parole all’evento svoltosi a Rimini – Ma si tratta di un percorso naturale quello del rinnovo del nostro mister. Simone se l’è meritato. L’idea di iniziare una stagione con un contratto di un allenatore così importante a scadenza non ci va bene, abbiamo bisogno che lui si senta protetto e tutelato. Ci sono delle normali dinamiche di negoziazione, ma la destinazione finale è il rinnovo del contratto”.

Alla fine Inzaghi dovrebbe rinnovare per un altro anno, ovvero fino a giugno 2026 con opzione per un’altra stagione. E il suo stipendio salire a quota 6,5/7 milioni, rimanendo così solo dietro a Conte (circa 8 milioni l’anno) nella classifica degli allenatori più pagati dell’intera Serie A.