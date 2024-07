Incontro con Gravina: spuntano le dimissioni

La disfatta dell’Italia ad Euro 2024 è ancora fresca nella mente dei tifosi azzurri. L’ambiente resta caldo e spunta anche l’ipotesi relativa alle dimissioni

È finita nel modo peggiore possibile l’avventura agli Europei dell’Italia. La truppa azzurra si è sciolta completamente nella sfida di Berlino contro una Svizzera superiore in tutto e capace di battere gli azzurri con un secco 0-2 complessivamente senza storia.

Troppo poco per Donnarumma e soci, incapaci di reagire al gioco degli elvetici che hanno dominato in lungo e in largo lasciando la sensazione all’intero ambiente azzurro che più di qualcosa non abbia proprio funzionato. I giorni immediatamente successivi alla cocente eliminazione sono stati infatti piuttosto turbolenti tra riflessioni, critiche e prospettive future tutte da esplorare a tutti i livelli: dallo staff tecnico ai calciatori, fino ad arrivare alle alte sfere della Federazione.

Le riflessioni avrebbero coinvolto anche Gigi Buffon, capo delegazione azzurro, che al rientro a Milano intercettato da ‘Sky’ aveva detto: “Non siamo riusciti a decollare come ci auguravamo. Dovevamo fare degli step convincenti e non andare a singhiozzo come accaduto negli ultimi 10 anni. Tutto il gruppo poteva far meglio, come tutti noi. Anche io nel mio ruolo posso aver deluso le aspettative: ognuno si prende le responsabilità del caso”.

Italia, riflessioni per Buffon: la situazione del capo delegazione

Tanta quindi la delusione per lo stesso Buffon, che avrebbe preso in esame anche un’attenta riflessione sul suo stesso operato. A fare il punto della situazione ci ha pensato l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, che evidenzia come il capo delegazione della Nazionale stia riflettendo sulla sua prima avventura importante al seguito degli azzurri, che non è andata come sperato.

Non ci sono chiaramente delle dimissioni pronte, ma non è neanche da escludere che l’ex portiere decida di farsi da parte. Buffon infatti difficilmente lascia correre una situazione del genere senza quantomeno analizzare o mettersi in discussione. Il quotidiano rivela come il capo delegazione abbia confessato agli amici di essere deluso non tanto per l’eliminazione ma quanto per le modalità.

Buffon dunque riflette anche sul peso del suo lavoro ed invita tutti alla riflessione, motivo per cui non è da escludere che si possa tenere un incontro con Gravina e Spalletti. Va ancora chiarito che l’ex portierone non ha presentato alcun atto ufficiale di dimissioni, ma una discussione autocritica anche sul suo lavoro la sta facendo.

In questo clima di incertezza intanto la nazionale italiana è chiamata a ripartire e mettersi alle spalle l’ennesima debacle.