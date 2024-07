Doppio colpo a parametro zero: le big di Serie A esultano

Oggi il via “ufficiale” della sessione di calciomercato: definitivo l’addio a parametro zero di due calciatori nel mirino della Serie A

Date piuttosto significative da sempre, nel mondo del calcio, quelle del 30 giugno e del 1 luglio. A metà anno solare, si chiude ufficialmente una stagione per iniziarne un’altra, con tutto quello che questo comporta.

Il 30 giugno è la data di chiusura dei contratti e quella degli esercizi finanziari delle società, con la partenza “ufficiale”, il 1 luglio della sessione di trasferimenti e dunque i primi contratti realmente depositati nelle federazioni a livello di mercato. Le società italiane sono già al lavoro da un po’, in realtà, per i loro primi, fondamentali acquisti, ma adesso si entra nel vivo per davvero, anche perché tra meno di due settimane quasi tutte le squadre saranno in ritiro per preparare la partenza del campionato, prevista subito dopo Ferragosto.

A questo punto si fa riferimento, ufficialmente, anche alla lista degli svincolati, i giocatori cioè che hanno appena concluso i contratti con le società di precedente appartenenza e saranno perciò acquistabili a parametro zero. Tra loro, fanno il loro ingresso due nomi già sul taccuino di alcune big di Serie A, che adesso possono pianificare in maniera più convinta i loro assalti.

Atletico Madrid, via Hermoso e Depay: il punto sull’arrivo in Italia

L’Atletico Madrid saluta ufficialmente tre giocatori che vanno in scadenza di contratto. Era nell’aria già da un po’ di tempo che Hermoso, Depay e Gabriel Paulista non avrebbero proseguito la loro avventura con i ‘Colchoneros’, adesso non ci sono più dubbi.

Per i primi due giocatori, i motivi di interesse non mancano di certo. Memphis Depay è uno degli attaccanti più talentuosi in circolazione, gli ha fatto un po’ difetto la continuità in carriera ma parliamo di un giocatore dalle doti notevoli e che può fare la differenza quando è in giornata. A Euro 2024 sta provando a regalarsi le sue soddisfazioni con l’Olanda. Nel frattempo, è nel mirino del Milan, come su Calciomercato.it abbiamo segnalato già da qualche settimana. E il suo nome, andasse ad aggiungersi a quello di un altro grande bomber, renderebbe speciale la prima linea rossonera.

Su Mario Hermoso invece c’è il Napoli, anche se gli azzurri pensano più a Buongiorno e Rafa Marin in questo momento. L’affare è stato messo in standby per via delle richieste di ingaggio e di commissioni dell’entourage, ma se ne potrà riparlare prossimamente e la pista non è ancora da escludere.