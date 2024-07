DIRETTA Euro 2024, Austria-Turchia | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Si chiude il martedì degli ottavi di finale di Euro 2024 con la sfida tra le sorprese Austria di Rangnick e Turchia di Montella

Ultimo ottavo di finale di questo Europeo quello che vede scendere in campo, alle ore 21, due delle squadre che maggiormente hanno sorpreso nella fase a gironi: l’Austria e la Turchia, una sfida che promette gol e spettacolo.

Gli austriaci, guidati in panchina dal commissario tecnico Ralf Rangnick, è arrivato a giocarsi questa importantissima sfida dopo aver conquistato il primo posto nel gruppo D con 6 punti, frutto di due vittorie ottenute contro Polonia e Olanda, mettendosi alle spalle una selezione di altissimo livello come la Francia di Didier Deschamps, oltre agli ‘Oranje’ di Ronald Koeman. I turchi, invece, del commissario tecnico italiano Vincenzo Montella si sono qualificati al turno successivo dopo aver terminato al secondo posto, a pari punti con la capolista Portogallo di Cristiano Ronaldo, il gruppo F. Si prospetta una partita di alto livello, tecnico e tattico, con tanti giocatori importanti in campo e giovani vogliosi di farsi notare anche ad Euro 2024, uno su tutti lo juventino Kenan Yildiz, fino ad ora messo un po’ in ombra dal compagno di reparto, e trequartista del Real Madrid, Arda Guler. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Red Bull Arena’ di Lipsia.

FORMAZIONI UFFICIALI AUSTRIA-TURCHIA

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Sabitzer; Laimer, Baumgartner, Schmid; Arnautovic. CT. Rangnick

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Ayhan, Yüksek; Guler, Kokcu, Yildiz; Yilmaz. CT. Montella

ARBITRO: Artur Soares Dias (Portogallo)