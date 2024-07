Rabiot ad un passo dall’accordo: nuovo ribaltone

Le ultime sul futuro di Adrien Rabiot, centrocampista francese che ha visto scadere il proprio contratto con la Juventus. Il destino del nazionale transalpino potrebbe legarsi a quello del Milan

Al netto di un Europeo che va avanti nella fase più calda, di pari passo inizia a scaldarsi anche la sessione estiva di calciomercato con diversi giocatori, anche molto importanti, al centro di rumors e trattative. Tra i più chiacchierati in Serie A c’è sicuramente Adrien Rabiot, che ha visto scadere il proprio contratto con la Juventus, ed è in attesa di capire e valutare quali potranno essere le prossime mosse.

Lo scorso anno di questi tempi la società bianconera riuscì, in una situazione simile, a trovare l’intesa per un rinnovo di un solo anno che di fatto ha solamente rimandato il problema. Il calciatore dal canto suo ha quindi avuto la possibilità di esprimersi in un contesto e in una realtà che ben conosce proprio nell’anno degli Europei. Ora però è arrivato nuovamente il momento di decidere quali saranno le sue prossime mosse in uno scenario che questa volta si preannuncia molto differente.

La separazione definitiva dal club bianconero è uno scenario certamente concreto alla luce della situazione attuale, con un altro club di Serie A fortemente interessato alle prestazioni del centrocampista francese. Il Milan ha messo gli occhi su Rabiot, connazionale dei vari Maignan e Theo Hernandez e reduce da un’altra buona stagione di Serie A.

Centrocampista di grande esperienza capace di abbinare qualità, quantità e capacità di inserimento e che riflette anche nei numeri la sua grande crescita. 5 gol e 3 assist nell’ultima annata e ben 11 gol con 6 assist nella stagione precedente.

Calciomercato, Rabiot-Juventus è addio: a un passo l’accordo col Milan

Il futuro di Rabiot, al netto del contratto esaurito con la Juventus, si prospetta quindi ancora in Serie A, col Milan che fa sul serio.

Secondo quanto evidenziato da ‘Live Bianconera’ il centrocampista transalpino sarebbe ad un passo dall’accordo col club meneghino. Nessuna offerta di rinnovo è quindi arrivata da parte della Juventus, che si accinge a perdere uno dei migliori interpreti in rosa degli ultimi anni.

Un autentico affare a costo zero, che nel caso andrebbe a fornire a Fonseca un tassello di esperienza e qualità per la sua nuova avventura.