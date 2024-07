Lautaro Martinez spaventa l’Inter: “Ero sul punto di operarmi”

Lautaro Martinez è protagonista anche con l’Argentina, ma dalla Copa America spaventa l’Inter: “La caviglia mi ha fatto soffrire molto”

Dopo aver vinto il campionato da capitano e da capocannoniere con l’Inter, Lautaro Martinez sta brillando anche in Copa America con l’Argentina. Continua il momento d’oro del Toro, con 4 gol nelle prime 3 partite della competizione, ma dopo la sfida col Perù sono arrivate delle dichiarazioni che fanno scattare un campanello d’allarme.

Intervenuto in zona mista dopo il match, il capitano nerazzurro ha parlato del momento che sta vivendo l’Albiceleste: “La serie di vittorie è frutto del lavoro che facciamo tutti. A volte il pallone non vuole saperne di entrare, ora sta accadendo il contrario e ci divertiamo. Anche nei momenti più delicati ero sempre tranquillo nel dare sempre il 100% per questa maglia, anche in allenamento do sempre il massimo”. Nonostante il suo stato di forma sia impressionante, Lautaro Martinez ha fatto preoccupare i tifosi.

Lautaro Martinez preoccupa i tifosi: “La caviglia mi ha fatto soffrire molto”

Al termine del match vinto contro il Perù, Lautaro Martinez ha fatto una rivelazione sulla stagione che si è appena conclusa con l’Inter che ha fatto scattare un campanello d’allarme nei tifosi: “Ero sul punto di operarmi, la caviglia mi ha fatto soffrire molto”.

Il capitano nerazzurro continua: “Ho giocato sotto infiltrazioni, sentivo parecchio dolore. Ho stretto i denti e sono arrivato fino alla fine”. Quello che resta da capire, ora, è come sta la caviglia di Lautaro e se al termine della Copa America avrà bisogno di un periodo extra di riposo per recuperare nel migliore dei modi. Anche perché le avversarie si stanno rinforzando e l’anno prossimo Simone Inzaghi avrà bisogno del miglior Lautaro per provare a ripetere la grande stagione disputata quest’anno.