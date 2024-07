Juventus, Giuntoli non si ferma: poker d’assi e cessione eccellente

La Juventus attivissima sul mercato in questa prima parte: il Football Director Giuntoli non si ferma all’arrivo di Douglas Luiz. Tutti gli obiettivi della ‘Vecchia Signora’

La Juventus è tra le protagoniste della primissima parte del mercato estivo, che apre ufficialmente i battenti nella giornata di oggi.

Il club bianconero non perde tempo ed è pronto a consegnare una rosa all’altezza al nuovo tecnico Thiago Motta ai nastri di partenza della nuova stagione, con l’obiettivo di lottare subito con la rivale Inter nella corsa scudetto. La Juve batte già il primo colpo: domenica la ‘Vecchia Signora’ ha ufficializzato lo sbarco a Torino di Douglas Luiz per un’operazione complessiva da 50 milioni di euro. All’Aston Villa finiranno i due ex Under 23 Barrenechea e Iling-Junior. Tra i pali invece è stato bloccato da tempo Di Gregorio e si aspetta la cessione di Szczesny, con la dirigenza della Continassa che sta cercando di trovare l’intesa con l’Al-Nassr per il portiere polacco che intanto è stato sondato dal Monza.

Calciomercato Juventus, da Thuram a Sancho: il poker d’assi di Giuntoli

Ma non finisce certamente qua, considerando che il Dt Cristiano Giuntoli è pronto a una vera rivoluzione e a cambiare pelle alla rosa del neo allenatore Thiago Motta.

Chiuso Douglas Luiz, in mediana il pallino dell’ex dirigente del Napoli resta Khephren Thuram. L’assalto al giovane francese è già partito, indipendentemente dal futuro del connazionale Rabiot che da oggi è ufficialmente svincolato. L’ex Paris Saint-Germain deve ancora dare una risposta alla Juventus, che intanto accelera per il figlio e fratello d’arte con il Nizza. Operazione che Giuntoli vuole chiudere sotto i 20 milioni di euro. Thuram è caldissimo e insieme al classe 2001 rimane concreto l’obiettivo Koopmeiners dall’Atalanta per la trequarti. I bianconeri pensano di inserire Huijsen nella trattativa con la ‘Dea’, che valuta sempre almeno 60 milioni il gioiello olandese. Non fa sconti neanche il Bologna per Calafiori, priorità per il reparto difensivo e pupillo di Thiago Motta. I felsinei hanno alzato la posta a oltre 40 milioni di euro dopo l’ottimo Europeo del difensore.

Infine, Giuntoli non perde di vista Sancho dopo il corteggiamento nel mercato di gennaio. Il Football Director bianconero lavora per il prestito dell’attaccante inglese dal Manchester United, ma prima deve piazzare uno tra Chiesa e Soulé: soprattutto il baby argantino, per offerte superiori ai 30 milioni, può salutare Torino.