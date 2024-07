FIGC, Gravina rischia ancora: “Licenziamento in tronco per giusta causa”

FIGC, Gravina rischia ancora il posto dopo il caso delle ultime ore: “Licenziamento in tronco per giusta causa”. Che cosa sta succedendo a pochi giorni dall’eliminazione degli Azzurri da Euro 2024

La FIGC ha abusato della propria posizione dominante nel mercato dell’organizzazione di competizioni calcistiche giovanili a carattere agonistico per escludere gli Enti di Promozione Sportiva e limitare la loro attività nel settore delle competizioni calcistiche amatoriali.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, attraverso un comunicato ufficiale, ha così annunciato di aver sanzionato la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro (4.203.447,54 euro). Il caso scoppia all’indomani del disastro di Euro 2024 e dell’eliminazione senza appello dell’Italia di Spalletti contro la Svizzera. I tifosi sono nuovamente in rivolta e chiedono le dimissioni del numero uno della Federcalcio.

Italia, tutti contro il presidente della FIGC Gravina: “Dimissioni subito”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it. Il giornalista del ‘Fatto Quotidiano’ Paolo Ziliani, in particolare, tuona sempre su X: “Se avessimo un governo minimamente serio, il ministro dello sport Abodi andrebbe adesso a prendere Gravina per un orecchio e lo condurrebbe alla porta senza nemmeno dirgli niente: la notizia appena battuta dalle agenzie di stampa è – oltre che una vergogna – da licenziamento in tronco di Gravina per giusta causa“.

La FIGC multata di 5 milioni: ha ostacolato e impedito l’attività calcistica dei bambini (e Gravina si lamenta perchè qui non nascono più i Mbappè)

Se avessimo un governo minimamente serio, il ministro dello sport @andreaabodi andrebbe adesso a prendere Gravina per un orecchio e… pic.twitter.com/OCAm4OXb3E — Paolo Ziliani (@ZZiliani) July 1, 2024

Ma Gravina, si è dimesso? — susanna.ricciarelli (@susannaricciar1) July 1, 2024

C’è qualcuno che in tutta onestà pensa che #Gravina come presidente FIGC abbia fatto un buon lavoro????? Cialtroni a casa#GravinaOut #Dimissioni — Rianomalinfo (@marianofolin) July 1, 2024

Buongiorno a tutti, e buon lavoro… Volevo sapere, avete notizie di Gravina? Si è dimesso??? #GravinaDimettiti #GravinaOut — Iammariomusco (@MarioMusco1) July 1, 2024

Avreste dovuto sollevare una sommossa (metaforicamente parlando) quando ieri #Gravina ha dichiarato che non si sarebbe dimesso, lasciando stare i tifosi definiti “facinorosi” dallo stesso presidente federale. https://t.co/sYKiTeOVLO — FΛBIӨ.DΣBΣᄂᄂIƧ (@fadebellis) July 1, 2024