Disastro Italia, mossa Figc: c’è la decisione UFFICIALE

Decisa la data dell’elezione del nuovo presidente della Figc: Gravina anticipa i tempi, ecco il comunicato ufficiale

Ripartire non sarà semplice. L’Italia cerca i rimedi dopo l’ennesimo fallimento calcistico. Terzo flop nell’arco di 8 anni, con la parentesi dell’Europeo vinto che aveva illuso un po’ tutti. La seconda esclusione dai Mondiali e la pessima figura rimediata in questi giorni in Germania ha riportato tutto con i piedi per terra.

Il calcio italiano è in crisi e per Gravina e Spalletti la soluzione non sono le loro dimissioni. Restano entrambi in sella come hanno annunciato il day after la disfatta contro la Svizzera. La Figc però qualcosa deve fare per uscire fuori da un pantano che non può e non deve travolgerci fino a farci saltare il terzo Mondiale di fila.

Nella primavera del 2025 scadrà il mandato di Gravina da presidente della Figc, un passaggio importante per capire quale direzione prenderà il calcio italiano. Proprio in vista di questa scadenza, è arrivata la mossa della Federcalcio annunciata con un comunicato ufficiale.

Figc, fissate le elezioni: a novembre il nuovo presidente

Come si legge nella nota pubblicata dalla stessa Federcalcio, sarà il prossimo 4 novembre 2024 la data dell’elezione del nuovo presidente Figc. Gravina ha, infatti, convocato per quella data l’Assemblea Federale Elettiva, con alle 8.30 la prima convocazione e alle 11 la seconda convocazione.

Appuntamento a presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino con un ordine del giorno che ha un importante punto: l’elezione del presidente Federale. Questa è la decisione più importante cui è chiamata l’Assemblea con un ordine del giorno che vede anche questi punti: verifica dei poteri; elezione del presidente dell’Assemblea; elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4. dello Statuto federale; l’elezione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Resta ora da vedere come ci si presenterà a questa importante data. Gravina sembra orientato a candidarsi per un nuovo mandato, ma serverà vedere se ci sarà qualcuno che proverà a sfidarlo. In caso di cambio della guardia, anche la posizione di Spalletti potrebbe essere messa nuovamente in discussione.

Prima di allora però la Nazionale sarà chiamata a disputare quattro gare di Nations League che potrebbero risultare fondamentali anche per se sorti dello stesso commissario tecnico: l’esordio con la Francia, il doppio confronto con Israele inframmezzato dalla sfida contro il Belgio. Girone impegnativo ma importante anche in ottica Mondiale.