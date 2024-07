DIRETTA Euro 2024, Portogallo-Slovenia: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Deutsche Bank Park’ tra il Portogallo di Martinez e la Slovenia di Kek in tempo reale

Il Portogallo affronta la Slovenia a Francoforte in una gara valida come sesto ottavo di finale di Euro 2024. Una sfida da dentro o fuori, che in caso di parità al 90esimo andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, che sarà diretta dall’arbitro Orsato della sezione di Schio.

Da un lato i rossoverdi di Roberto Martinez sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il girone F grazie alle vittorie ottenute contro la Repubblica Ceca e la Turchia prima della sconfitta ininfluente contro la Georgia. Dall’altra parte i biancoverdi di Matjaz Kek, che saranno privi dello squalificato Janza, si sono qualificati come secondi nel gruppo C con tre pareggi: doppio 1-1 contro Danimarca e Serbia prima dello 0-0 contro l’Inghilterra. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Now. L’unico precedente ufficiale tra queste due Nazionali è una amichevole dello scorso marzo, quando a Lubiana i padroni di casa si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie ai gol messi a segno da Gnezda Cerin ed Elsnik. Chi passa il turno se la vedrà ai quarti con la Francia che ha battuto il Belgio. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Deutsche Bank Park’ tra Portogallo e Slovenia live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Portogallo-Slovenia

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Palhinha; Leao, Ronaldo, Bernardo Silva. CT Martinez

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. CT Kek

ARBITRO: Orsato (Ita)