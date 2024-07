Colpo a parametro zero, scelto Rabiot in Serie A: tutti d’accordo

L’apertura ufficiale del calciomercato rende più attuale che mai il discorso sui colpi a parametro zero: in Serie A lo vogliono tutti

Oggi, lunedì 1 luglio, scatta ufficialmente il calciomercato estivo, anche se le trattative sono in corso e impazzano già da un po’. Da oggi sono comunque registrabili in federazione i nuovi contratti e già fioccano le prime ufficialità nel nostro campionato.

Al tempo stesso, da ieri, sono ufficialmente svincolati i giocatori andati in scadenza di contratto con le rispettive squadre e dunque disponibili sul mercato dei parametri zero. Parliamo di coloro che ancora non hanno raggiunto una intesa anticipata con altre società, come avrebbero potuto legittimamente fare a partire dal 1 febbraio. Così è stato, ad esempio, per Zielinski e Taremi, tanto per fare un esempio, che hanno firmato con l’Inter.

Da sempre, tra i giocatori a parametro zero si annidano vere e proprie “pepite”, che tutti vogliono accaparrarsi, per affari convenienti nel rapporto qualità prezzo. E tra le società di Serie A le dirigenze sono sempre attente a questo genere di situazioni, che possono in qualche modo dare la svolta.

Serie A, il colpo a parametro zero per cui tutti impazziscono è Rabiot

Andando a guardare la lista degli svincolati a partire da oggi, effettivamente, c’è fior di giocatori. Con le preferenze di tutti che vanno verso un nome in cima alla lista. Chiaramente, parliamo di Adrien Rabiot, forse il profilo più appetibile in assoluto.

Per lo meno, lo è per gli appassionati del campionato nostrano, che hanno risposto al consueto sondaggio quotidiano di Calciomercato.it. Su ‘X’, abbiamo chiesto quale tra i possibili colpi a parametro zero cambierebbe gli equilibri per una big di Serie A. Sondaggio, per l’appunto, vinto largamente da Rabiot, con il 46,8% dei voti, quasi la metà sul totale effettivo. Molto staccati gli altri papabili, con Mats Hummels, difensore di grande classe ed esperienza, che ha raccolto il 25,5% delle preferenze, mentre ancora meno voti per Anthony Martial (23,4%) e Leonardo Spinazzola (4,3%).

Su Rabiot, vale la pena ricordare quelle che sono le informazioni in possesso della nostra redazione. L’offerta della Juve è sempre valida, ma c’è anche quella del Milan. Occhio comunque all’interessamento della Premier League.