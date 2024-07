UFFICIALE: addio a zero, firma con la big di Serie A

UFFICIALE l’addio a parametro zero in Serie A. Non rinnova il contratto e firma con la big, tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

Chiude ufficialmente oggi, 30 giugno, la stagione sportiva 2023/24. Con essa scadranno anche tutti i contratti in essere fino al 30 giugno 2024. In Serie A, il ‘caso’ più chiacchierato è ancora quello di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, impegnato con la Francia di Deschamps ad Euro 2024, vuole attendere la fine del suo Europeo per rispondere alla Juventus e prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Sullo sfondo c’è anche il Milan oltre ai top club europei. Un altro big di Serie A che sarà svincolato a partire da domani è Giacomo Bonaventura. È infatti ufficiale l’addio alla Fiorentina: il centrocampista, escluso da Spalletti per Euro 2024, non rinnoverà con i viola.

“Ci siamo sentiti dopo il mercato invernale ripromettendoci che a fine stagione ci saremmo seduti. Vedremo come possiamo andare avanti. Di certo non gli mancano le possibilità, ha ancora tanti allenatori e club che me lo chiedono, ma lui a Firenze si trova bene”, aveva dichiarato il suo agente al termine della stagione con la Fiorentina. L’addio, però, è ora ufficiale.

Calciomercato, occasione Bonaventura in Serie A: firma a zero

L’esperto centrocampista italiano e la società viola non proseguiranno insieme, oggi è arrivato l’annuncio ufficiale della separazione. Per Bonaventura si aprono ora diverse opportunità a parametro zero, anche in Serie A. Diversi big potrebbero valutare il profilo dell’esporto centrocampista ex Milan.

Grazie Jack💜⚜️

Rimarrai per sempre parte della storia viola! In bocca al lupo per la tua prossima avventura!#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/lkCYK8yTnM — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 30, 2024

La prima società che potrebbe pensare al calciatore è sicuramente il Napoli di Antonio Conte. Anche gli azzurri hanno detto ufficialmente addio a Zielinski e Bonaventura potrebbe fare al caso del nuovo tecnico per sostituire il polacco. Esperienza nel nostro campionato, inserimenti e gol: oltre al Napoli, anche la Lazio di Baroni potrebbe pensare al 34enne per rinforzare il centrocampo dopo l’addio di Luis Alberto.

Infine, non è da escludere neanche l’ipotesi Milan. Si tratta al momento di una suggestione e di un’ipotesi più complicata, ma il giocatore potrebbe essere proposto anche ai rossoneri. Con l’addio di Allegri alla Juve, invece, sembra essere definitivamente sfumata la pista bianconera. Salvo sorprese, il futuro di Bonaventura sarà ancora in Serie A.