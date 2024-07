Tesoretto da 60 milioni: così il Milan piazza il doppio colpo

Il Milan potrebbe contare su un tesoretto da 60 milioni da aggiungersi al budget mercato: doppio colpo per i rossoneri

Inter e Juventus hanno fatto o stanno facendo le loro mosse, con primi colpi piuttosto importanti. Al momento, ancora un po’ “indietro” il Milan, che di certo però vorrà mettersi in pari il prima possibile. I rossoneri hanno ambizioni elevate per la prossima stagione e non resteranno a guardare, andando a caccia di rinforzi di spessore per presentarsi il più competitivi possibile in Italia e in Europa.

Milan che parte con il nuovo ciclo con Paulo Fonseca alla guida, a cui verranno regalati diversi innesti. La squadra parte da una buona base ma la scorsa stagione ha mostrato alcune lacune da colmare per riuscire ad ambire ai massimi livelli. Gli obiettivi monitorati sul mercato sono diversi, tutti però con le proprie criticità, che hanno fatto sì che il Diavolo non abbia ancora affondato il colpo su nessuno dei tavoli sui quali è in gioco.

C’è da credere comunque che con il passare dei giorni alcune situazioni di chiariranno e si romperanno gli indugi, anche perché non manca molto all’inizio del ritiro precampionato e dunque, se pure c’è ancora tempo, bisogna iniziare ad accelerare. Il Milan può contare già su un discreto budget stanziato dalla società, cui potrebbe aggiungersi un ulteriore “tesoretto” da circa 60 milioni. Una cifra ideale per piazzare un doppio colpo in breve tempo.

Milan, le due cessioni che spalancano la porta a Lukaku e Fofana

Tra i principali obiettivi del Milan, ci sono Romelu Lukaku per l’attacco e Youssouf Fofana in mediana. Per l’attaccante belga e il centrocampista francese, ci sono particolari intrecci che potrebbero sbloccare la situazione.

I 60 milioni di cui parlavamo poc’anzi potrebbero arrivare dal doppio addio congiunto di Ismael Bennacer e di Divock Origi. Sul centrocampista algerino, tornano a farsi vivi i club arabi, ci sono contatti in corso e potrebbe arrivare a stretto giro una proposta in grado di coprire i 50 milioni della clausola rescissoria. La discriminante sarà il tipo di offerta che riceverà il giocatore. Quanto a Origi, tornato dal prestito al Nottingham Forrest con poca gloria, è monitorato da club turchi. Se dovesse esserci una offerta di suo gradimento, tra incasso per il cartellino e ingaggio risparmiato il guadagno del Milan sarebbe di altri 10 milioni.

Con queste cifre in cassa, si potrebbe partire convintamente all’assalto di Fofana, versando sull’unghia i circa 20 milioni richiesti dal Monaco per il suo cartellino. Quanto a Lukaku, non è una pista caldissima, come raccontato da Calciomercato.it: in questo caso pesa il fatto che il Milan spinga per il prestito, ipotesi non troppo gradita al Chelsea.