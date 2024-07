Spagna-Georgia fa impazzire la Juve: ne vogliono due in un colpo solo

La sfida tra Spagna e Georgia potrebbe riguardare la Juve: quali sono i calciatori su cui i bianconeri sono pronti a fiondarsi

In questi minuti, si stanno sfidando Spagna e Georgia e c’è grande curiosità per uno scontro diretto che sulla carta non ha storia, ma che vede fronteggiarsi due delle grandi protagoniste della fase a gironi – almeno due delle squadre che hanno fatto meglio fino a questo momento.

E cosa c’entra la Juventus? I bianconeri sono uno dei club più attivi sul calciomercato italiano e hanno già ufficializzato l’arrivo di Douglas Luiz, un calciatore che potrebbe davvero cambiare le gerarchie alla guida del campionato italiano. E nessuno ha intenzione di fermarsi, anzi nel mirino ci sono già altri centrocampisti, con il sogno Teun Koopmeiners e la pista Khephren Thuram decisamente più concreta e almeno un nuovo attaccante e un nuovo difensore centrale, con Riccardo Calafiori più lontano, vista una valutazione già schizzata a 50 milioni di euro.

Se il super talento del Bologna alla fine dovesse restare o comunque andare all’estero, bisognerà trovare un sostituto in entrata, ma occhio anche a ciò che potrebbe succedere sugli esterni. Andrea Cambiaso è stato una certezza con Allegri e lo sarà anche con Thiago Motta, ma non è abbastanza per completare la batteria di cui il nuovo allenatore ha bisogno.

La Juve tenta due colpi da Spagna-Georgia: Morata e non solo

Per quanto riguarda il ruolo di nuovo terzino destro, occhio a Giovanni Di Lorenzo, che però Antonio Conte vorrebbe trattenere al Napoli. E allora occhio all’idea Marc Cucurella, un terzino mancino che piace tanto e può giocare anche da esterno alto, per cui potrebbe garantire la spinta che serve a Thiago Motta.

All’occorrenza potrebbe essere usato anche da difensore centrale, soprattutto contro le piccole di Serie A o per recuperare un risultato. Ha un contratto con il Chelsea fino a giugno 2028, ma finora in Premier League ha deluso le aspettative, per cui i Blues potrebbero convincersi a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto.

Per l’attacco, invece, non si perde di vista Alvaro Morata. Il bomber è ai ferri corti con l’Atletico Madrid, già alla ricerca di un sostituto di primo livello. C’è chi dice che, pur di tornare, il centravanti sia anche disposto a ridursi l’ingaggio, mentre i bianconeri lo pagherebbero poco più di 10 milioni di euro.