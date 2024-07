Skriniar e le nuove sirene dall’Italia: si accende la sfida tra big

Milan Skriniar, nonostante la stagione al di sotto delle aspettative con il Psg, sta convincendo con la Slovacchia: i parigini potrebbero cederlo in Italia

Al centro della difesa della Slovacchia, Milan Skriniar sembra essere tornato quello dei bei tempi, all’Inter ovviamente. Dopo un anno in sordina al Paris Saint-Germain, tra infortuni e qualche errore di troppo (sottolineato, per altro, anche dall’Equipe in più d’occasione con diversi quattro in pagella), l’ex nerazzurro ha ritrovato il suo smalto, e la sua solidità, garantita anche dal fatto che Francesco Calzona conta molto su di lui.

Al contrario, invece, di quello che potrebbe succedere in Francia anche nella prossima stagione. Il difensore, infatti, pare proprio non dover rientrare nelle rotazioni di Luis Enrique, motivo per il quale, per evitare di perdere ulteriormente dall’investimento fatto solo un anno fa, i parigini potrebbero decidere di rispedirlo in Serie A.

A differenza di quanto chiedevano da Milano prima di perderlo a parametro zero – stiamo parlando di 60 milioni di euro -, per poter rivedere Skriniar calcare i campi dell’Italia potrebbe servire solo un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Ma dove andrebbe di fatto?

Skriniar tra Napoli e Roma: l’ex Inter accende la sfida tra le due big

Negli ultimi giorni, si era parlato di un interessamento del Napoli: Antonio Conte lo conosce bene, sa delle sue qualità nell’uno contro uno e nel lanciare l’azione e nel difendere uno contro uno, per cui potrebbe essere lui l’uomo giusto per completare il reparto che i partenopei cercano durante l’estate.

Gli azzurri, però, non sono più i soli ad aver messo gli occhi sul calciomercato. Nelle scorse ore vi abbiamo parlato dell’interesse della Juve, che non si è ancora trasformato in una vera e propria trattativa, dopo che si è complicato l’arrivo a Torino di Riccardo Calafiori, uno dei pochi ad aver fatto bene nella spedizione in Germania dell’Italia.

Attenzione anche alla Roma. Anche la squadra di Daniele De Rossi dovrà acquistare almeno un nuovo calciatore in quella zona di campo e Skriniar potrebbe essere un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. D’altronde parliamo di un difensore che conosce bene la Serie A e le sue dinamiche, lì dove è esploso e ha raggiunto il massimo livello di prestazioni in carriera. Attenzione a un eventuale prestito che potrebbe rendere tutti felici, anche se le italiane vogliono garantirsi almeno un diritto di riscatto.