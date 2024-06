Skriniar torna in Serie A: scambio alla pari e Inter tradita

Milan Skriniar può fare ritorno in Serie A dopo l’anno al Paris Saint-Germain: lo scambio alla pari è un tradimento all’Inter

Skriniar di nuovo in Serie A: il tradimento all’Inter può compiersi tramite uno scambio alla pari che farebbe contenti tutti. L’intreccio è con la Juventus con Giuntoli ha fretta di regalare a Thiago Motta il prima possibile i rinforzi utili per costruire una squadra in grado di lottare per il titolo.

Douglas Luiz è ormai questione soltanto di attendere l’annuncio, per Di Gregorio l’affare è chiuso da tempo ed ora ci si sta concentrando su Thuram per il centrocampo, senza dimenticare l’affare Koopmeiners per il quale l’Atalanta non scende dalla valutazione di almeno 60 milioni di euro. Un poker di colpi che, mettendoli a segno tutti, stravolgerebbero completamente la faccia della Juventus.

Ma il mercato bianconero non finirebbe soltanto lì, visto che Giuntoli lavora a migliorare anche la difesa. L’interesse per Calafiori è noto, così come è nota la difficoltà a mettere le mani sul centrale della Bologna, protagonista anche ad Euro 2024 con l’Italia. Problemi nel trovare l’accordo economico con il club rossoblù, ma anche dovuti agli interessamenti che arrivano dall’estero per il 22enne cresciuto nella Roma.

Sempre restando alla difesa, la Juventus potrebbe cedere Huijsen, rientrato dal prestito proprio ai giallorossi: il giovane centrale non rientra nei piani di Thiago Motta e potrebbe essere una delle cessioni anche per aumentare il budget per gli acquisti. Proprio il futuro del 19enne spagnolo potrebbe essere legato a quello di Skriniar.

Calciomercato Juventus, scambio con Hujisen: arriva Skriniar

Il Paris Saint-Germain, infatti, ha messo nel mirino Hujisen per la prossima stagione. Il centrale nato nei Paesi Bassi piace a Luis Enrique e il club transalpino vorrebbe accontentare il proprio allenatore, andandolo ad acquistare dalla Juventus.

La valutazione del calciatore si aggira intorno ai trenta milioni di euro, più o meno la stessa cifra che potrebbe valere Milan Skriniar in caso di addio al Psg. Lo slovacco, ex Inter, è in uscita dalla società parigina: Luis Enrique non conta sul 29enne che già nella stagione scorsa ha trovato poco spazio, al netto degli infortuni con cui ha dovuto fare i conti.

Così non viene complicato immaginare la possibilità che tra Psg e Juventus si parli anche di un possibile scambio alla pari con Huijsen alla corte di Luis Enrique e Skriniar a fare il percorso opposto, tornando in Serie A e mettendosi a disposizione di Thiago Motta. Un eventuale acquisto che darebbe grande esperienza e solidità al reparto bianconero.