Thuram in arrivo e Calafiori nel mirino: Giuntoli rivoluziona la Juve | CM.IT

Dopo Douglas Luiz, anche Thuram è in dirittura d’arrivo e sono iniziate le grandi manovre per Calafiori: le ultime sulla Juventus

Douglas Luiz ha terminato le sue visite mediche, superandole senza alcun problema, e nelle prossime ore arriverà l’ufficialità del suo passaggio in bianconero. Nemmeno il tempo di annunciare il primo colpo a centrocampo e Cristiano Giuntoli è pronto a chiudere anche per il secondo grande rinforzo in mediana.

La cessione di Moise Kean alla Fiorentina, per una cifra che complessivamente oscillerà tra i 15 e i 18 milioni in base ai bonus che verranno raggiunti, ha dato al Football Director bianconero la liquidità necessaria per chiudere rapidamente l’accordo con il Nizza per Khéphren Thuram. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, l’operazione verrà imbastita con una parte fissa inferiore a 20 milioni di euro più bonus. Diversi sono i club interessati al francese, anche per il contratto in scadenza nel 2025 e la cifra contenuta per poterselo aggiudicare, ma a fare la differenza è la volontà del figlio d’arte di raggiungere la Juventus. Suo padre ha scritto la (sua) storia in bianconero e Thiago Motta è considerato un allenatore ideale per proseguire il proprio processo di crescita. Così Giuntoli ha sbaragliato la concorrenza. Intanto, sono iniziate le grandi manovre per Riccardo Calafiori.

Giuntoli inarrestabile: il focus è a centrocampo, ma è già al lavoro per Calafiori | CM.IT

L’impegno della Juventus sul mercato è massimo e in questa prima fase, dopo aver archiviato la questione portiere con Michele Di Gregorio, l’attenzione è stata per il centrocampo. Eppure, sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Cristiano Giuntoli ha già iniziato da tempo le grandi manovre per consegnare Riccardo Calafiori a Thiago Motta.

Il passaggio di Kean alla Fiorentina ha avuto un protagonista che non bisogna affatto sottovalutare. A dare un apporto determinante alla riuscita dell’operazione, infatti, è stato Alessandro Lucci: agente dell’attaccante, ma anche di diversi giocatori della Juventus e di… Riccardo Calafiori. La situazione è molto chiara: il Bologna non ha fretta di imbastire un’operazione e non ha intenzione di abbassare le proprie pretese. E, soprattutto, la vetrina dell’Europeo sta avendo subito il suo effetto.

Diversi club esteri hanno messo gli occhi sul centrale ex Roma e Basilea, ma anche in questo caso Giuntoli può fare leva su un aspetto fondamentale: la priorità di Calafiori è la Juventus di Thiago Motta. Inoltre, come detto prima, l’asse con Lucci può rappresentare il giusto viatico. Dopo la cessione di Kean, l’agente sta aiutando il club a vendere Hans Nicolussi Caviglia (con il Venezia in pole position) e Filip Kostic. Risolvere le questioni in uscita consegnerà alla Juve il tesoretto necessario per proseguire col mercato in entrata e l’ultimo capolavoro di Giuntoli sarà quello di riuscire a fare breccia nel Bologna per Calafiori.