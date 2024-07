Polizia allo stadio, paura a fine partita: cosa è successo

Momenti di paura a fine partita a Euro 2024, contingenti di polizia all’interno dello stadio: il resoconto

Non c’era soltanto Svizzera-Italia, ieri, a Euro 2024, in campo anche Germania-Danimarca a Dortmund per il secondo ottavo di finale, partita vinta dai padroni di casa per 2-0 con le reti nella ripresa di Havertz su rigore e di Musiala. Gara segnata, al Signal Iduna Park, dal violento acquazzone che ha portato a una lunga sospensione prima della fine del primo tempo, ma anche da un episodio piuttosto particolare che si è verificato a fine partita e che ha visto l’intervento delle forze di polizia.

Intorno alle 23.20, poco dopo il fischio finale, molti movimenti nella pancia dello stadio, con presenza massiccia di un contingente della SEK, la task force speciale della polizia tedesca. Secondo quanto riportato da ‘Sky Deutschland’, l’intervento si è reso necessario per la presenza di un uomo sul tetto dello stadio. Successivamente, la polizia è riuscita ad arrestare l’uomo. Al momento, non ci sono ancora informazioni sulla sua identità né sulle motivazioni del gesto. Le autorità hanno comunque comunicato che “in nessun momento vi è stato pericolo per l’incolumità di altre persone”.