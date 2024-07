Lobotka e il futuro a Napoli: “Ora ho bisogno solo di una vacanza” | ESCLUSIVO

Stanislav Lobotka ha risposto alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it in Germania sul suo futuro: le parole del centrocampista del Napoli

Delusione cocente per la Slovacchia negli ottavi di finale di Euro 2024. La Nazionale di Calzona ha cullato il sogno di battere l’Inghilterra, con la doccia gelata del gol di Bellingham in pieno recupero che ha risvegliato gli slovacchi. Nei tempi supplementari poi la rete di Kane ha indirizzato la qualificazione verso la squadra di Southgate, rispedendo a casa Lobotka e compagni.

Proprio il centrocampista del Napoli ha parlato nel post gara in esclusiva a Calciomercato.it, rispondendo alla domanda sul futuro del nostro inviato in Germania. Il 29enne nei giorni scorsi aveva alimentato i dubbi sulla permanenza in azzurro con alcune dichiarazioni e su questo ha così risposto: “Voglio solo salutare i tifosi del Napoli. In questo momento sono così triste, ma sarò davvero molto felice quando tornerò a Napoli e quando inizieremo la pre-stagione e questo è molto importante. Ma ora ho bisogno di una vacanza perché tutta questa stagione è stata davvero dura per me. In questo momento sto solo pensando ad andare in vacanza e rilassarmi perché sono davvero stanco mentalmente e anche fisicamente”.

Calciomercato Napoli, le parole di Lobotka sul Barcellona

Alla vigilia della sfida contro l’Inghilterra, Lobotka aveva già parlato del suo futuro e dell’interesse del Barcellona, svelato in un’intervista di qualche giorno fa dal suo agente.

🗣️Abbiamo intercettato #Lobotka in zona mista dopo #InghilterraSlovacchia per un messaggio ai tifosi del #Napoli dopo le parole sul futuro: “Sarò molto felice di tornare a #Napoli per la preparazione, ma ora penso solo alle vacanze”🔵@calciomercatoit #EURO2024 #Napoli pic.twitter.com/t74RU4blzZ — Francesco Iucca (@francescoiucca) June 30, 2024

Un interesse che non ha lasciato indifferente il centrocampista slovacco che, infatti, sempre dal ritiro della Nazionale non aveva chiuso all’ipotesi di un trasferimento. “Mi piacerebbe giocare in un top club – le parole di Lobotka dei giorni scorsi -. Ora sono al Napoli, ho un contratto, lì ho la famiglia italiana e non sarebbe un problema restare. Sono soddisfatto, la situazione calcistica non influenzerà la mia vita”.

Dichiarazioni con cui si è soffermato proprio sul Barcellona: “È una squadra che seguo fin da quando ero bambino, dai tempi di Ronaldinho e Deco. Se arrivasse un’offerta, vorrei andarci”. Oggi altre dichiarazioni che lasciano un po’ più tranquilli i tifosi del Napoli, forti anche della presa di posizione di Conte: Lobotka, come Di Lorenzo e Kvaratskhelia, fa parte dei suoi incedibili.