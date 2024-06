Juve, regalo inaspettato per Thiago Motta: colpo nerazzurro

Si è chiusa con un punto esclamativo importante la stagione di Ademola Lookman che ha toccato l’apice della sua avventura atalantina con la tripletta contro il Leverkusen. Un rendimento complessivo che ora attira alcune delle maggiori big europee

Lo scorso maggio è arrivato il primo grande successo, in termini di club, per Ademola Lookman che ha alzato al cielo l’Europa League dopo una finale dominata contro il quotatissimo Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Una vittoria da favola quella dell’Atalanta targata Gasperini, che ha trovato proprio nella notte magica dell’attaccante nigeriano il propulsore giusto a cui fare affidamento per portare in trionfo il club nerazzurro. Tripletta a dir poco fenomenale quella dell’ex Lipsia che ha così toccato il picco massimo della sua avventura a Bergamo, tanto da attirare nuovamente su di se le attenzioni di alcuni tra i maggiori club europei, tanto in Italia quanto all’estero.

Lookman ha quindi concluso la stagione, oltre che con l’Europa League in bacheca, anche con la bellezza di 17 gol e 10 assist, considerando tutte le competizioni disputate con la maglia dell’Atalanta. Cifre molto interessanti per un attaccante polivalente che attira inevitabilmente l’attenzione anche in ottica calciomercato. In questo senso in Italia ci sarebbe un club in particolare al quale potrebbero interessare le prestazioni del classe 1997: occhio alla nuova Juve di Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, Lookman nel mirino dei bianconeri: ci sono anche altre big

Secondo quanto evidenziato dal ‘Daily Mail’ tra le squadre che monitorano la situazione di Lookman ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri, attualmente impegnati su più fronti in termini di mercato, sarebbero quindi interessati alla situazione del nigeriano che è in scadenza contrattuale nel 2026.

Lookman per caratteristiche potrebbe inserirsi nell’ambito del nuovo attacco di Thiago Motta, fermo restando gli ostacoli presentati dalla stessa Atalanta e dall’alta concorrenza. La stessa fonte parla infatti del Bayern Monaco che continua a tenere d’occhio il calciatore, così come di svariati club di Premier che pure starebbero monitorando la situazione.

Dal canto suo Lookman risulta felice in Italia, dove ha trovato finora la miglior espressione del proprio calcio, ma al contempo tiene aperta la porta ad ogni opzione in vista di questa post season. I numeri sono dalla sua parte e le avances nei suoi confronti sono pronte ad aumentare.