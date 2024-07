In Francia si parla solo di Griezmann: svolta epocale

Antoine Griezmann è un uomo chiave per la Francia e per Didier Deschamps, al centro di una nuova svolta epocale in nazionale: non si parla d’altro

Mentre gli elettori della Francia si apprestano ad andare alle urne per scegliere la composizione del prossimo Parlamento con lo spauracchio, anche per la Nazionale, che a governare arrivi il Rassemblement National di Marine Le Pen, la nazionale di Didier Deschamps si trova davanti a un altro dubbio amletico.

Quella che per tutti doveva essere la squadra da battere, fatta di campioni, e forse l’unica, con l’Inghilterra, ad aver convocato attaccanti di razza, in questi Europei in Germania tutto ha fatto meno che brillare, specialmente, appunto, nel reparto offensivo.

I cinque punti conquistati nel girone D, che l’hanno proiettata al secondo posto dietro l’Austria, sono arrivati grazie a una vittoria, proprio contro gli uomini di Ralf Rangnick, e due pareggi e solo due gol, meglio un autogol (sempre degli austriaci) e un rigore segnato da Kylian Mbappé.

Al di là della retorica sul fatto che si possano anche sbagliare, è evidente che anche la Francia abbia un problema, motivo per il quale Antoine Griezmann potrebbe anche trovare un altro ruolo nella squadra disegnato dal commissario tecnico ed ex giocatore della Juve, una cosa di cui, per altro, si sta parlando anche molto Oltrealpe.

Deschamps cambia la Francia: Griezmann torna all’antico

Se Mbappé si occupa essenzialmente di concludere l’azione e di portare in dote un buon bottino di gol, almeno sulla carta, esattamente come Marcus Thuram, o chi per lui da centravanti, è proprio Griezmann il talento in grado di catalizzare tra i suoi piedi tutte le azioni di squadra.

Deschamps, però, in vista del match contro il Belgio ha in mente qualcosa di diverso per le petit diable. Infatti, secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, il calciatore dell’Atletico Madrid potrebbe essere schierato in posizione più avanzato, quindi con la possibilità di avvicinarsi notevolmente alla porta e andare a segno, con il fiuto per il gol che ha mostrato per lunghi tratti della sua carriera.

Lì aveva ottenuto ottimi risultati ai Mondiali del 2022, per poi tornare ad arretrare nuovamente il suo raggio d’azione. In realtà, potrebbe trattarsi solo di una soluzione temporanea e, in caso di qualificazione ai quarti, Deschamps potrebbe tornare all’antico, cioè come ai gironi. In Francia, però, c’è grande curiosità su come giocherà Griezmann e chissà che non possa essere decisivo.