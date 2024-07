Gravina e Spalletti avanti, ma “interviene il Governo”: che cosa sta succedendo dopo il disastro ad Euro 2024 e la figuraccia contro la Svizzera

Ancora insieme avanti. Dopo il flop di Euro 2024, non c’è alcun passo indietro da parte di Gravina e Spalletti. Oggi in conferenza stampa il presidente FIGC ha respinto le dimissioni, blindando il CT.

“È impensabile abbandonare ora un progetto pluriennale dopo solamente 8/9 mesi. Ieri la riflessione l’abbiamo fatta tutti insieme, siamo tutti responsabili”, ha annunciato Gravina all’indomani del disastro di Svizzera-Italia. Il presidente della FIGC intende portare a termine il suo mandato: “Io rimango fino a marzo 2025“.

I tifosi Azzurri, però, non ci stanno e nonostante queste dichiarazioni chiedono l’allontanamento del numero uno della Federcalcio e del Commissario Tecnico. C’è addirittura chi chiede l’intervento della politica e quindi del Governo e del Ministro dello Sport Abodi. Queste le reazioni social dei tifosi.

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Come Volevasi Dimostrare. #Gravina resta al suo posto. #Spalletti resta al suo posto. Nessuna dimissione, solo tanti alibi. Intanto la #nazionaleitaliana va sempre più a fondo, senza che nessuno faccia nulla per cambiare rotta. Oggi la vergogna è doppia.

Come previsto il disastro per Gravina e Spalletti non è colpa di nessuno.

Anzi, di qualcuno sì: dei club.

Due qualificazioni mondiali fallite, un europeo vergognoso e nessuna responsabilità.

— ᗩᒪEᔕᔕIO EᑭIᖴᗩᑎI (@EpyAle) June 30, 2024