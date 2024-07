Euro 2024, Spagna straripante: poker in rimonta e Georgia ko

La Georgia di Kvara spaventa la Spagna solo per un tempo, poi le Furie Rosse dilagano con i suoi talenti. Ora ci sarà la Germania

Proseguono le emozioni degli Ottavi di finale degli Europei. Partite mai banali in Germania, che hanno tenuto incollati ai teleschermi gli appassionati. Anche stasera al Rhein Energie Stadion di Colonia la sfida tra la Spagna e la Georgia non è stata per nulla scontata, anche il risultato alla fine direbbe altro. Così Le Furie Rosse hanno dovuto faticare più del dovuto per avere la meglio della rivelazione di questa competizione. Kvara e compagni, infatti, al 18esimo del primo tempo sono passati in vantaggio per un autogol di Le Normand, l’ottavo di questa competizione. Un vantaggio, quello della Georgia, durato fino al 39esimo, quando a trovare il pareggio è stato Rodri.

La rete che ha ribaltato tutto è, invece, arrivata al 51′ con Fabian Ruiz, ma come detto le emozioni non sono mancate. Il talento del Napoli, nella ripresa, ha sfiorato il gol impossibile calciando da centrocampo dopo aver visto il portiere avversario, Simon, fuori dai pali. La Georgia è rimasta, poi, in partita fino a 15 minuti dal termine: al 75′ è arrivato, infatti, il 3 a 1 firmato da Williams, il primo in questo Europeo. Una gioia immensa per il calciatore che aveva fatto girare la testa all’Italia di Luciano Spalletti. Pochi secondi prima aveva firmato il cartellino anche Yamal, ma il suo centro è stato poi annullato per fuorigioco. La Spagna riesce comunque a dilagare: prima Olmo spreca da due passi, un gol davvero facile, ma si rifà a sette minuti dalla fine con un tiro mancino all’angolino. Giorgi Mamardashvili, il portiere georgiano seguito da mezza Europa, ha dovuto così raccogliere ben quattro palloni in fondo la rete, ma difficile attribuirgli colpe.

Spagna-Georgia 4-1: 18’ Le Normand (G), 39’ Rodri (S), 51’ Ruiz (S), 75′ Williams (S), 83′ Olmo (S)

Europei 2024: Spagna ai quarti contro la Germania, il quadro completo

Le Furie Rosse, come da pronostico, si aggiudicano, dunque la partita e volano ai Quarti di finale, dove sfideranno la Germania, a Stoccarda. L’altro quarto, già formato, è quello tra l’Inghilterra, che nel pomeriggio ha dovuto sudare più del previsto per eliminare la Slovacchia, e chiaramente la Svizzera, che purtroppo ieri aveva battuto la Nazionale italiana.

Domani 1 luglio spazio ad altre due partite, quelle tra la Francia di Mbappe e il Belgio di Lukaku, in programma alle 18.00, e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a caccia di nuovi record, e la Slovenia, che si giocherà alle 21.00. Il quadro degli Ottavi di finale di Euro 2024 si chiuderà martedì con Romania-Olanda e Austria-Turchia