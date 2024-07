Dopo la coppa lascia la Nazionale: “Ormai ho deciso”

Dopo la Coppa arriva l’addio definitivo alla Nazionale: annunciata la decisione a sorpresa dell’ex Juventus

Dopo oltre 140 partite con la maglia della Nazionale, arriva l’annuncio ufficiale: lascerà la selezione del suo Paese dopo la coppa.

Mentre in Germania prosegue la corsa al titolo di campione d’Europa – con l’Italia eliminata dalla Svizzera agli ottavi di finale di Euro 2024 – negli Stati Uniti d’America è in corso la Copa America 2024, ancora alla fase a gironi. Nelle scorse ore l’Argentina ha battuto il Perù per 2-0 con i gol realizzati da Lautaro Martinez, autore di una doppietta che ha permesso alla selezione di Samuel di volare a 9 punti in classifica, con un vantaggio di 5 punti sul Canada che occupa la seconda posizione.

Nel corso della partita c’è stato spazio anche per Angel Di Maria, in campo per 77′ prima di essere sostituito dall’interista Valentin Carboni. Proprio El Fideo, tornato al Benfica dopo l’esperienza in Italia con la maglia della Juventus, ha giocato la partita numero centoquarantatré con la maglia della Albiceleste, fornendo anche un assist per il primo gol di Lautaro Martinez. E a fine partita ha annunciato una decisione particolarmente importante.

Di Maria dice addio alla Nazionale argentina: l’annuncio

A margine della partita disputata all’Hard Rock Stadium di Miami, l’ex Juventus Di Maria, che ha compiuto trentasei anni lo scorso febbraio, è intervenuto ai microfoni dei cronisti, raccontando: “Mi sto godendo tutti gli istanti di queste ultime partite con l’Argentina”.

Un modo per annunciare il suo imminente ritiro dalla Nazionale argentina: “A volte sento un po’ di malinconia, altre volte sono sereno, ma ho scelto. L’ho detto più volte, ora non si può tornare più indietro”. Insomma, Di Maria ha annunciato senza giri di parole: “Questa Copa America sarà la mia ultima competizione con l’Argentina”.

Entrato in campo con la figlia, per l’occasione Angel Di Maria ha portato anche la fascia di capitano: “È toccato me, entrare in campo con mia figlia in questa partita è stato un momento indimenticabile, vedere la felicità sul suo viso è stato bellissimo”. Infine, sulla partita Di Maria ha ammesso: “Non è stato facile vincere, il Peru difendeva bene e lasciava pochi spazi. Ma il campo era in buone condizioni e questo ci ha permesso di far girare la sfera. La nostra qualità ci permette sempre di trovare il gol e con i nostri attaccanti è facile trovare gli assist”.