Euro 2024, Spagna-Georgia 4-1: la cronaca del match

Secondo, e ultimo, ottavo di finale di questa domenica, valido per Euro 2024 tra la Spagna e la rivelazione Georgia

Dopo la gara tra l’Inghilterra di Southgate e la Slovacchia di Calzona, si chiude questa domenica di Euro 2024 con il secondo ottavo di finale della competizione tra la Spagna e la sorprendente Georgia.

Le ‘Furie Rosse’, guidate in panchina dal commissario tecnico Luis de la Fuente, sono arrivati a questo punto della competizione dopo aver conquistato il primo posto nel gruppo B, quello che comprendeva anche l’Italia di Luciano Spalletti, con tre vittorie su altrettanti confronti e candidandosi come una delle principali candidate alla conquista del trofeo europeo. Di contro, la selezione georgiana del commissario tecnico Willy Sagnol, è una delle rivelazioni più grandi di questo Europeo e si è qualificata per questa come una delle migliori terze, terminando alle spalle di Portogallo e Turchia nel gruppo F a quota 4 punti: decisiva la vittoria nell’ultima partita contro i lusitani di Cristiano Ronaldo e Roberto Martinez. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘RheinEnergieStadion’ di Colonia.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAGNA-GEORGIA

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. CT. De la Fuente

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze, Lochoshvili; Mikautadze, Kvaratskhelia. CT. Sagnol

ARBITRO: Letexier