Terremoto nella Federazione, c’è l’annuncio: va via immediatamente

Un nuovo terremoto ha investito l’intera Federazione: c’è l’annuncio ufficiale, in cui inequivocabilmente viene dato l’addio

Negli ultimi anni sappiamo bene, anche per quanto è successo in Italia, che non è per nulla facile mantenere l’equilibrio e la continuità dietro le scrivanie del calcio che conta, forse più in generale nello sport. Be’, nelle ultime ore in Spagna sta andando decisamente peggio, e non tanto per ciò che sta accadendo a Euro 2024, dove gli iberici hanno dominato il girone che ha visto come protagonista anche l’Italia, ma per l’ultimo terremoto in Federazione.

Markel Zubizarreta ha annunciato, infatti, che lascerà l’incarico di direttore del calcio femminile. Una notizia che ha assolutamente scosso l’ambiente, visti gli scandali degli ultimi anni. Aveva ottenuto il posto dalla scorso novembre e ora l’addio ha scatenato sorpresa e reazioni a ogni livello, anche perché non se l’aspettava davvero nessuno.

Sono già stati chiariti i motivi della separazione: Zubizarreta ha ricevuto un’offerta irrinunciabile da parte di un club, ma ha anche addotto ragioni familiari per giustificare la sua partenza, dovute alle difficoltà che comportava svolgere il suo incarico a Madrid pur risiedendo a Barcellona, come annunciato da lui stesso.

Zubizarreta dice addio alla Federazione: il club che ha presentato l’offerta

Zubizarreta ha affermato che “Immagino che arriveranno tanti e migliori cambiamenti, in un progetto di tante persone, non solo di Markel. Sono sicuro che quello che verrà sarà molto bello. Sono molto orgoglioso di aver collaborato, di aver fatto la mia parte in questo percorso”.

Un annuncio di addio improvviso che ha comunque mobilitato non poco giornalisti ed esperti di calcio per capire quale fosse il club che ha presentato l’offerta. Alla fine, il ‘Mundo Deportivo’ ha capito che la proposta “da uno dei club migliori al mondo e che non può essere respinta” era quella del Lione.

Si tratta di un vero e proprio colosso del calcio femminile francese, e non solo, che detiene otto vittorie della Champions League, un vero e proprio record. I contatti tra Markel e il patron del club francese, il miliardario di origini sudcoreane Kang , sono avvenuti a Bilbao durante la finale di Women’s Champions League, in cui i francesi avevano perso contro il Barcellona. Ora non ci sono più dubbi: Zubizarreta è pronto a un nuovo inizio, lontano dalla federazione che per lui sembrava un punto di arrivo. E che ora è già il passato.