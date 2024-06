Penalizzazione in campionato: “Ci sarà senza dubbio”

Ancora un caso delicato e controverso per il calcio inglese. Nonostante l’entusiasmo per i risultati sportivi dell’ultima stagione un club sta affrontando la possibilità di una penalizzazione

Dopo un anno di purgatorio in Championship il Leicester City ha prontamente fatto ritorno in Premier League vincendo il campionato con ben 97 punti. Una stagione da favola per le Foxes che solo una manciata di anni fa vinsero proprio la Premier sotto la guida di Claudio Ranieri in un’annata storica per il club e il calcio inglese.

Altri tempi ed un altro Leicester, fermo restando ambizioni ed entusiasmo che circondano la squadra attuale dopo la promozione dalla Championship. Eppure la gioia del momento rischia di essere annebbiata dalle vicende extra campo. Il calcio britannico si ritrova infatti ad affrontare un’altra controversia con l’inizio della prossima stagione di Premier che potrebbe rivelarsi decisamente in salita per le Foxes. Il club sta infatti affrontando la possibilità di incassare una penalizzazione, come accaduto lo scorso anno a società come Everton e Nottingham Forest.

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’ l’ex Everton Keith Wyness ha affermato che il Leicester City riceverà un aggiornamento sulla potenziale detrazione di punti entro pochi giorni.

Penalizzazione Leicester, arriva l’aggiornamento: la situazione in Premier

Intervenuto nel corso della nuova edizione del podcast ‘Inside Track’ di ‘Football Insider’, Wyness, che è stato CEO a Goodison Park tra il 2004 e il 2009, ha insistito sul fatto che la neopromossa inglese andrà ad incassare una penalizzazione in termini di punti “senza dubbio”.

Non pone quindi dubbi sulla questione l’ex Everton, mentre va ricordato che il Leicester è stato accusato dalla Premier League a marzo per aver infranto le regole su profitto e sostenibilità nella stagione 2022/23. Le Foxes hanno subito una perdita totale di 215 milioni di sterline nelle ultime tre stagioni di massima serie, con i club autorizzati a perderne solo 105 milioni in tre anni in virtù del PSR.

Non sono mancate quindi le azioni legali da parte del club, ritardando l’annuncio di una commissione indipendente, che potrebbe andare ad applicare una sanzione. L’ex Everton al podcast ha ammesso: “Al momento è tutto a porte chiuse con gli avvocati. Ho seguito la situazione molto da vicino e mi aspetto qualche novità la prossima settimana. Vedremo come andrà, ma sarà dura. Senza dubbio, ci sarà una sorta di detrazione di punti e il Leicester combatterà con una mano legata dietro la schiena la prossima stagione”.

Si preannuncia quindi una grande battaglia in casa Leicester.