PAGELLE E TABELLINO SVIZZERA-ITALIA 2-0: vergogna azzurra. Chiesa, Scamacca e Cristante tre-mendi

Pagelle e tabellino di Svizzera-Italia, match valido per gli ottavi di finale di UEFA Euro 2024

SVIZZERA

Sommer 6

FLOP Schar 6: ma solo perché ha rischiato in maniera assurda di rimettere l’Italia in gioco on l’auto-palo nella ripresa.

Akanji 6,5

Rodriguez 6,5

Rieder 6,5. Dal 71′ Stergiou

Xhaka 7

Freuler 7: vince il duello a distanza con il compagno di squadra Scamacca. Peccato che lui sia un mediano e l’altro un attaccante, ma sono ‘dettagli’. Bravissimo nell’inserimento che sblocca la partita e fa piombare ulteriormente l’Italia nell’oblio. Non era seguito da nessuno.

Aebischer 6,5. Dal 90′ Steffen

Ndoye 7. Dal 77′ Duah sv

Embolo 6,5. Dal 77′ Sierro sv

Vargas 7. Dal 71′ Zuber

CT: Yakin 7

ITALIA

Donnarumma 6,5

Di Lorenzo 4

Mancini 4

Bastoni 4,5

FLOP Darmian 3: un po’ come i treni in Germania in questi giorni, in ritardo su tutta la linea. Dal 75′ Cambiaso

Barella 4. Dal 64′ Retegui 5

FLOP Cristante 3: oggi al rallenty. Non si muove dalla sua zona di campo, tocca il pallone duecento olte prima di scaricarlo. Avanza e indietreggia passeggiando. Dal 75′ Pellegrini 5,5

Fagioli 4,5. Dall’86’ Frattesi sv

FLOP Chiesa 3: proseguiamo il tunnel degli orrori. Va continuamente a sbattere nelle zone di campo più trafficate, abbassa la testa e punta tutti da solo. Fa il terzino, la mezzala, quasi mai l’esterno.

FLOP Scamacca 3: partita tremenda. Non si è mai masso dalla sua posizione, mai un attacco alla profondità, un tentativo di allungare la squadra. Spalletti dice ‘Deve giocare anche quando non ha il pallone’. Il problema è che stasera fa mettere le mani nei capelli pure quando ha il possesso. Prende il palo sull’unica occasione della partita da pochi centimetri. Una tragedia.

El Shaarawy 5. Dal 46′ Zaccagni 6

FLOP CT: Spalletti 3: cambia più di mezza squadra dopo che era passato alla difesa a tre e qualcosa si era cominciato a vedere contro la Croazia. Ritorno alla difesa a quattro. Ma manca tutto. L’Italia gioca forse una delle partite più vergognose e per certi versi umilianti della sua storia. Due pali casualissimi, per il resto nessuna idea ma neanche un briciolo di grinta, di voglia di incidere. Chiesa, Scamacca, Cristante, poi anche Darmian i peggiori in campo. Quando accade questo, giusto che a prendersi poi la ‘scena’ sia l’allenatore. Per quello che si è visto in campo un fallimento totale questo Euro 2024. Usciamo con merito a testa bassa.

Arbitro: Marciniak 6

Il tabellino di Svizzera-Italia

Marcatori: 37′ Freuler, 46′ Vargas

Ammoniti: 35′ Barella, 45′ El Shaarawy

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Rieder, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas.

A disposizione: Mvogo, Kobel, Stergiou, Elvedi, Zakaria, Okafor, Steffen, Zuber, Zesiger, Sierro, Duah, Shaqiri, Jashari, Amdouni.

CT: Yakin

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Cristante, Fagioli; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy (46′ Zaccagni).

A disposizione: Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Frattesi, Retegui, Raspadori, Bellanova, Zaccagni, Jorginho, Pellegrini, Cambiaso, Folorunsho.

CT: Spalletti

Arbitro: Marciniak. Assistenti: Listkiewicz-Kupsik. Quarto Uomo: Tello. Var: Kwiatkowski. Avar: Frankowski-Dankert.