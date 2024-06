Hojlund torna in Serie A: triangolo folle con Milan e Napoli

Rasmus Hojlund non ha incantato con il Manchester United (e neanche con la Danimarca), motivo per il quale potrebbe tornare in Italia: ecco l’intreccio con Milan e Napoli

Pagato 75 milioni di euro – uno degli acquisti più onerosi del Manchester United – nell’estate scorsa, Rasmus Hojlund non ha brillato come ci si aspettava nella squadra di Erik ten Hag. L’attaccante classe 2003, infatti, sembra essere diventato un lontano parente di quello visto con l’Atalanta, tanto che ha messo a segno ‘appena’ sedici gol e due assist con la maglia dei Red Devils (una sua rete, in pratica, è costata alla società inglese quasi 5 milioni di euro).

E se le cose non sono andate bene in Premier League, meglio non sta andando con la ‘sua’ Danimarca agli Europei: in tre presenze da titolare, la punta centrale ancora non è riuscita a sbloccarsi.

Certo, ciò che si augurano in patria è che contro la Germania il talento possa esplodere, ma intanto impazzano le voci su un suo ritorno in Serie A, specialmente perché lo United ha preso informazioni su Joshua Zirkzee, facendo per altro uno sgarbo non da poco al Milan, che ha già un accordo con il giocatore del Bologna.

Hojlund torna in Serie A: dal Milan al Napoli, l’intreccio di mercato che ‘gasa’ i tifosi

Un accordo che, come sappiamo, non si è ancora concretizzato sia perché il giocatore olandese vuole aspettare che finisca gli Europei per decidere davvero che ne sarà del suo futuro, sia soprattutto perché le commissioni richieste dal suo agente ai rossoneri (e non solo) sono piuttosto alte – si parla di una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Se il Manchester United dovesse battere sul tempo (e con i soldi) il Milan per Zirkzee, andando poi a prendere anche un’altra punta, lo spazio che si era ritagliato Højlund verrebbe sicuramente meno, motivo per il quale i Red Devils potrebbero pensare di cedere in prestito con obbligo di riscatto condizionato e controriscatto il danese.

A questo proposito, con Victor Osimhen è sul piede di partenza – anche se ancora non sono arrivate molte offerte ad Aurelio De Laurentiis per il nigeriano -, il Napoli potrebbe farsi avanti per fornire ad Antonio Conte un attaccante come il 21enne nato a Copenhagen, che conosce molto bene il nostro campionato per giunta.