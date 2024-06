Havertz e Musiala regalano i quarti alla Germania: Danimarca a casa

Dopo la Svizzera, c’è anche la Germania tra le squadre qualificate ai quarti di finale di Euro 2024: battuta una buona Danimarca

Il valore della Germania ha la meglio sul coraggio della Danimarca: i padroni di casa conquistano l’accesso ai quarti di finale di Euro 2024. I tedeschi affronteranno la vincente tra Spagna e Georgia.

Partita subito vivace, con la Germania in gol dopo quattro minuti. A sbloccare il risultato sarebbe Schlotterbeck, ma il suo gol viene annullato per un blocco irregolare di Kimmich. Ne segue una lunga serie di occasioni per la Germania, con Schmeichel chiamato più volte agli straordinari. Al 21′ si affaccia in attacco anche la Danimarca col solito Eriksen, fermato da un provvidenziale intervento di Rudiger.

Poi, al 36′, l’arbitro inglese Michael Oliver ha sospeso la partita a causa di un violento temporale abbattutosi su Dortmund, con il gioco fermo per quasi mezz’ora. Al rientro dei giocatori in campo, ancora tante occasioni da ambo i lati, ma con una Danimarca più pericolosa, in particolar modo con Hojlund che approfitta di un errore in uscita di Schlotterbeck andando però a calciare sull’esterno della rete. Prima dell’intervallo è Neuer a dover salvare il risultato per la Germania, fermando in uscita Hojlund su suggerimento di Delaney.

Germania-Danimarca, cronaca e tabellino

Danimarca che parte bene anche nella ripresa, trovando addirittura il possibile gol del vantaggio con Andersen in mischia, ma la rete del difensore del Crystal Palace viene annullata per fuorigioco.

Uno spavento che sveglia la Germania: al 52′ l’arbitro concede un calcio di rigore ai padroni di casa per un tocco di mano dello stesso Andersen. Dal dischetto va Havertz che non sbaglia e batte Schmeichel. Pochi minuti dopo la Germania sfiora il raddoppio con Sané, ma lo trova comunque al 68′ con Musiala, bravo a piazzarla sul secondo palo su un lancio illuminante di Schlotterbeck. In pieno recupero la Germania trova anche il terzo gol con Wirtz, la cui segnatura viene annullata per posizione di fuorigioco.

GERMANIA-DANIMARCA 2-0

53′ rig. Havertz, 68′ Musiala.