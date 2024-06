Figuraccia Italia a Euro 2024, Spalletti responsabile: “Dimissioni immediate”

Il Ct Luciano Spalletti nel mirino dopo l’eliminazione della Nazionale Italiana agli ottavi di finale ad opera della Svizzera

Piovono critiche sul commissario tecnico della Nazionale Italiana Luciano Spalletti al termine del primo degli ottavi di finale degli Europei di Germania 2024, giocato questo pomeriggio alle 18 all’Olympiastadion di Berlino. Sconfitta netta per 2-0 dell’Italia contro la Svizzera ed eliminazione bruciante dal torneo vinto tre anni fa, con una una delle prestazioni peggiori della selezione azzurra degli ultimi tempi.

Nel mirino della critica soprattutto il Ct Spalletti, ritenuto il principale colpevole dell’uscita di scena dagli ottavi della Nazionale Italiana. Chiamato nell’agosto a sostituire l’addio di Roberto Mancini, il tecnico di Certaldo ha avuto poco meno di un anno per preparare questa competizione e poter trasmettere al gruppo scelto per l’avventura in Germania la sua idea di calcio. A deludere, però, è stata in particolare l’assenza totale di grinta messa in campo questa sera, che in altri tempi era riuscita invece al netto di limiti tecnici.

Per molti tifosi, dunque, l’avventura di Spalletti alla guida della Nazionale dovrebbe volgere al termine il prima possibile dopo una disfatta di tale dimensione. Nei confronti dell’ex allenatore del Napoli sono state chieste a gran voce le “dimissioni immediate”. Oltre ad essere stato definito come “disastroso”, il Ct è stato etichettato come “non adatto ad allenare una squadra come l’Italia”. Addirittura, tra le principali reazioni social, c’è chi ha sostenuto che perfino “Ventura farebbe meglio” di Spalletti in panchina.

Questi i principali commenti di rabbia circolati su ‘X’ al triplice fischio:

Dimissioni di Spalletti immediate. — CON TE PARTIRO´ (@Marcothegreat17) June 29, 2024

Spalletti dovrebbe dare le dimissioni alla fine del primo tempo e non rientrare #SvizzeraItalia — Daz (@DanyZull) June 29, 2024

Spalletti ha conservato le dimissioni nel cassetto, deve solo cambiare la data con l’imbianchetto. #SvizzeraItalia — ?! (@_mendingsouls) June 29, 2024

Stasera stessa spero nelle dimissioni di Spalletti #SvizzeraItalia — Shinichi (@Shinichi199E) June 29, 2024

Prima sparisce #Spalletti prima torneremo a vedere una nazionale decente. #SvizzeraItalia — Ale (@_kiricocho) June 29, 2024

#spalletti non è adatto ad allenare una squadra come la ns così scarsa tecnicamente. Se hai giocatori poco tecnici devi fare il contropiede il catenaccio non il 433 e tricche trocche alla #italiano

ALLEGRI sarebbe l’ allenatore adatto #SvizzeraItalia — 🇮🇹 ✞SADIComic✞ 🇺🇸🇷🇺 (@SADIComic) June 29, 2024

Si può dire che – al netto dei giocatori mediocri – finora #Spalletti è un CT disastroso? #SvizzeraItalia — Banzai (@DBQ004) June 29, 2024

Il nostro piano è quello di farli stancare lasciandogli il possesso palla. Ma cosa ne sapete voi delle tattiche del filosofo #Spalletti? 😏#SUIITA #SvizzeraItalia #EURO2024 — Massimo (@Mamox__) June 29, 2024