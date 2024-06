Euro 2024, Svizzera-Italia 2-0: la cronaca della partita

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olympiastadion’ tra la Svizzera di Yakin e l’Italia di Spalletti in tempo reale

L’Italia affronta la Svizzera a Berlino nella prima gara valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. Una sfida da dentro o fuori che in caso di parità al 90esimo andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore che sarà diretta dall’arbitro polacco Marciniak.

Da un lato gli Azzurri di Luciano Spalletti, privi dello squalificato Calafiori, sono arrivati a questo appuntamento per il rotto della cuffia, grazie al gol del pareggio in pieno recupero di Zaccagni contro la Croazia che è valso il secondo posto nel gruppo B dietro alla Spagna. Anche gli elvetici di Murat Yakin si sono qualificati come secondi nel girone A alle spalle della Germania, che li ha beffati all’ultima giornata con una rete di Fullkrug oltre il novantesimo, ma comunque da imbattuti. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming su tablet, smartphone e pc sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale risale al 2021, quando il pareggio per 1-1 con le firme di Widmer (oggi assente per squalifica) e Di Lorenzo promosse i biancorossi ai Mondiali in Qatar, anche a causa di un errore di Jorginho su rigore, con la nostra Nazionale che fu successivamente eliminata nei playoff dalla Macedonia del Nord. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Inghilterra e Slovacchia. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olympiastadion’ di Berlino tra Svizzera e Italia live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Svizzera-Italia

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Ricardo Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaxa, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye. CT Yakin

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. CT Spalletti