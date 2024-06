Colpaccio da Euro 2024 per la Juve: Thiago Motta non aspettava altro

L’ultima suggestione in casa Juventus potrebbe rappresentare una clamorosa occasione di mercato: lo scenario

Juventus letteralmente scatenata. Dopo aver definito con l’Aston Villa la maxi operazione per Douglas Luiz, i bianconeri stanno per chiudere con la Fiorentina anche la trattativa all’ombra della Fiesole di Moise Kean. In questo modo i bianconeri si sono messi nelle condizioni più propizie per mettere in discesa l’affare Khephren Thuram, per il quale la fumata bianca non appare ormai troppo distante.

Cristiano Giuntoli, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. Non abbandonata la pista Koopmeiners, in attesa di risposte concrete da Adrien Rabiot, la Juve non ha mollato Riccardo Calafiori per il quale, però, la trattativa con il Bologna si preannuncia ancora piuttosto complicata. Le occasioni, però, sono sempre dietro l’angolo così come la volontà della ‘Vecchia Signora’ di rinforzare la trequarti e le corsie estere. Prescindendo almeno per un momento dalla situazione Chiesa, vanno inserite proprio in questa direzione le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Xavi Simons. Accostato alla Juventus nei giorni scorsi, il jolly olandese di proprietà del Psg potrebbe diventare per i bianconeri molto più di un semplice sogno di mezza estate.

Calciomercato Juventus, occasione Xavi Simons: la richiesta di Thiago Motta

Messosi in luce con la maglia dell’Olanda nella fase a girone degli Europei, Xavi Simons si è reso protagonista di stagioni importanti con la maglia del Psv e Lipsia. Abile a saltare l’uomo e trovare con continuità giocate di qualità, estrose e intense, il classe ‘2003 sarebbe ora finito prepotentemente in orbita Juve.

Secondo quanto evidenziato dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca, quella che sembrava fino a pochi giorni fa una pista fredda si sarebbe cominciata a scaldare grazie al lavoro sotto traccia della Juventus. Thiago Motta, infatti, apprezzerebbe moltissimo le qualità di Xavi Simons al punto che non sono affatto esclusi contatti diretti tra i club per provare a capire la fattibilità dell’operazione. A tal proposito, ricordiamo che la ‘Vecchia Signora’ sta discutendo proprio con il Psg la possibile cessione di Huijsen, dal cui addio Giuntoli si aspetta di ricavare un tesoretto da almeno 25-30 milioni di euro. Staremo a vedere, dunque, se e in che misura il super intreccio internazionale possa o meno coinvolgere Xavi Simons. Juventus on fire.