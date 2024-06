L’agente ammette: “Non rientra nei piani della Juventus. Presto novità”

Annuncio ufficiale per quanto riguarda il mercato della Juventus. Il procuratore rivela che il giocatore non rientra nei piani di Motta e Giuntoli

E’ una Juventus tutta nuova quella che si presenterà ai nastri di partenza della stagione 2024-25. Non soltanto il cambio di allenatore con il passaggio da Massimiliano Allegri a Thiago Motta, ma anche tante operazioni di mercato in entrata e in uscita.

Un anno fa Cristiano Giuntoli, a causa dei problemi economici legati soprattutto alla esclusione della società bianconera dalle coppe europee da parte della Uefa, di fatto ebbe la mani legate e mise a segno pochissime operazioni. In estate l’unico acquisto fu Weah, mentre a gennaio sbarcò a Torino Alcaraz in prestito. Diversa la situazione in questa sessione di calciomercato, nella quale la Juve si candida ad essere tra le protagoniste e regine. Solo da formalizzare lo scambio che vedrà partire Barrenechea e Iling Jr in direzione Aston Villa, con il centrocampista brasiliano Douglas Luiz che farà il percorso inverso. Poi si darà l’assalto ai vari Koopmeiners dell’Atalanta e Calafiori del Bologna. Di pari passo, ovviamente, ci saranno le cessioni, a partire da Moise Kean che ha già trovato l’accordo con la Fiorentina. Tra gli esuberi figura anche il mediano Arthur, del quale ha parlato il suo agente Federico Pastorello: “Arthur non rientra nei piani della Juventus, è un dato di fatto pubblico – le sue parole ai microfoni di ‘Rai 2’ – Ci stiamo dando da fare per trovare la soluzione migliore dopo una brillantissima annata alla Fiorentina, dove ha dato prova delle sue qualità. Stiamo parlando con vari club, ci saranno novità nelle prossime settimane”.

Calciomercato Napoli, agente Meret: “Rivitalizzato dall’arrivo di Conte”

Altro assistito di Federico Pastorello è Alex Meret, attualmente impegnato in Germania ad Euro 2024 come terzo portiere della Nazionale azzurra di Luciano Spalletti.

“L’arrivo in panchina di Antonio Conte ha rivitalizzato la sua voglia di restare al Napoli, cosa che comunque era già stata confermata negli incontri della passata stagione – ha concluso Pastorello nel corso della trasmissione ‘Dribbling Europei’ – Ci sarà semplicemente da sederci e trovare accordo visto per il rinnovo visto che il contratto scade alla fine della prossima stagione”.