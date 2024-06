Vlahovic e Chiesa non sono da Juve: “Coppia discreta e nulla più”

Vlahovic già fuori da Euro 2024 con la Serbia, mentre Chiesa non convince con l’Italia di Spalletti: la coppia bianconera nel mirino della critica

Finora Europeo in chiaroscuro con la Nazionale azzurra per Federico Chiesa, in evidenza solo nella prima partita vinta a Dortmund contro l’Albania.

Lo juventino non ha inciso nelle altre due gare e nell’ultima sfida del girone con la Croazia è partito dalla panchina, subentrando solo nella ripresa. Da capire adesso se il Ct Spalletti lo riproporrà titolare nell’ottavi di finale con la Svizzera, intanto la Juventus si interroga sul futuro del numero 7 considerando anche la spada di Damocle sul contratto in scadenza solamente tra un anno. Chiesa è corteggiato da Roma e Napoli in Serie A, mentre all’estero spicca soprattutto l’interesse del Bayern Monaco. La trattativa per il rinnovo con i bianconeri è in fase di stallo e le parti si riaggiorneranno dopo Euro 2024 per fare il punto della situazione. Senza un’intesa sul prolungamento, che può arrivare anche con un accordo ponte fino al 2026, l’ex Fiorentina sarebbe destinato all’addio già questa estate.

Juventus, Vlahovic e Chiesa deludenti agli Europei: la coppia bianconera nel mirino della critica

Ancora più di Chiesa, ha deluso anche il gemello Dusan Vlahovic nella rassegna continentale in Germania, con il centravanti già fuori dai giochi con la sua Serbia.

Il bomber classe 2000 non ha inciso ed è rimasto anche a secco di reti con la selezione serba agli Europei: zero reti e assist in 177 minuti in campo. Vlahovic, a differenza di Chiesa, resta però centrale nei progetti della Juventus e il nuovo allenatore Thiago Motta punta molto sul centravanti per la prossima stagione. Intanto, il rendimento di Vlahovic non convince alcuni addetti ai lavoro come ad esempio Fabio Ravezzani. Il direttore di ‘Telelombardia’ punta il dito anche contro Chiesa: “Banalmente, se Vlahovic fosse il fenomeno che molti tifosi (e moltissime tifose) bianconeri ritengono, la Serbia non sarebbe stata eliminata e la Juve non sarebbe finita due volte terza in campionato – chiosa il giornalista sul proprio account ‘X’ – Idem per Chiesa: la coppia d’attacco più costosa della A è discreta, nulla più“.

Anche nei giorni scorsi Ravezzani aveva criticato Vlahovic: “Questo è il punto nodale del futuro Juve. Vlahovic è il giocatore più pagato della serie A (10 mln quest’anno e 12 il prossimo). O rende come il top del campionato o diventa un problema perché da solo affossa il monte ingaggi bianconero. Non può giocare bene una volta ogni tanto”.