“Vicini all’accordo”: Milan e Napoli, ecco chi la spunta per Lukaku

Lukaku è nuovamente in uscita dal Chelsea, il quale nel 2021 lo strappò all’Inter versando ben 115 milioni di euro per il suo cartellino

Lukaku in Serie A, atto quarto. Il belga viaggia spedito verso il ritorno nel massimo campionato italiano. Riapprodato al Chelsea dopo la fine dell’esperienza alla Roma, il centravanti belga è stato immediatamente ripiazzato sul mercato dal club inglese, che non vuole vederlo nemmeno in cartolina. Stavolta, però, dovrebbe riandare via solo a titolo definitivo e per 40 milioni di euro.

Ma in realtà il valore del classe ’93 di Anversa – che ha vinto uno Scudetto con l’Inter nel 2021, tornandoci un anno dopo e rompendo con la stessa società nerazzurra dodici mesi più tardi… – si sarebbe già abbassato a 30 milioni. Anzi, addirittura a qualche milione in meno. ‘La Repubblica’, infatti, parla di 25 milioni e, soprattutto, di “accordo vicino” tra Napoli e Chelsea.

Non è un mistero, Conte vuole riabbracciare il suo figliol prodigo, considerandolo il perfetto sostituto di Osimhen, anche se il nigeriano ancora non è stato ceduto. Di più, ad oggi non si registrano proposte ufficiali, perlomeno non della portata che si aspettava De Laurentiis.

Per il quotidiano, dunque, il Napoli sta per sconfiggere la concorrenza del Milan, mettendo le mani sul cartellino del bomber attualmente impegnato a Euro 2024 col suo Belgio. Operazione da 25 milioni, scrive la fonte italiana non dando dettagli sull’ingaggio che andrebbe a percepire il belga in azzurro. A Londra guadagna circa 11 milioni, decisamente troppo per il Napoli come per qualsiasi altra società italiana.

Lukaku, voglia di Serie A: futuro tra Conte e Milan

Lukaku ha voglia di Italia e di tornare ad essere allenato da Conte, il tecnico con cui ha legato di più e avuto il rendimento migliore, conquistando il tricolore nella stagione 2020/2021. Ma chiaramente pure il Milan sarebbe destinazione gradita al belga, in cerca di riscatto dopo un’annata in giallorosso non entusiasmante a livello individuale. Di gol ne ha fatti, 21 in tutto tra campionato e coppe, ma nei big match e momenti chiave ha sempre toppato.

Per i rossoneri si parla di possibile ‘doppietta’ in attacco, Lukaku più Abraham (lui ex Chelsea), tenendo sempre presente che la priorità del club di Cardinale resta Joshua Zirkzee nonostante con l’agente Kia Joorabchian non sia stato fin qui trovato un accordo per le commissioni. Tanto che sull’attaccante con clausola da 40 milioni sono piombati altri grandi club, dal Manchester United alla Juventus.