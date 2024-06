Koopmeiners, Rabiot e sostituto di Calhanoglu: “Via per 70 milioni” | ESCLUSIVO

Impazza il calciomercato tra la Juventus, l’Inter e il Milan: Koopmeiners, Calhanoglu, Rabiot e Zirkzee, succede di tutto

Inter, Juventus e Milan pronte a prendersi la scena del calciomercato della Serie A. Le tre grandi del nostro calcio hanno diversi fronti aperti e lavorano per costruire una squadra che possa lottare per lo scudetto.

Lo fa Giuntoli che ha una grande priorità: Koopmeiners. Proprio del centrocampista, che l’Atalanta non valuta meno di 60 milioni, ha parlato a Ti Amo Calciomercato su TvPlay il giornalista Fabio Santini: “Koopmeiners per Giuntoli viene anche prima di Calafiori. Ci sta lavorando, ma l’Atalanta vuole sessanta milioni e dà lì non si esce. Da due mesi la Juventus riflette sulle contropartite, ma loro vogliono 60 milioni”.

Altro nome importante per le strategie di mercato bianconere è quello di Adrien Rabiot: “Anche l’Inter si è interessata a lui – la frase di Santini – e questo ha rallentato l’incontro tra la Juventus e la mamma Veronique. Nelle ultime ore c’è stato un riavvicinamento al club bianconero, anche se il Psg e un paio di club inglesi non demordono”.

Calciomercato Inter, Calhanoglu via per 70 milioni: bloccato Bernabé

Sempre in tema Inter c’è la questione Calhanoglu che tiene banco con le sirene del Bayern Monaco alle quali però il club nerazzurro ha risposto picche, specificando che per meno di 70 milioni il turco non andrà via.

A questo proposito Santini però non crede alle parole dello stesso calciatore che con un post social ha voluto mettere a tacere le voci, confermando la volontà di restare all’Inter: “L’Inter non scende sotto i 70 milioni, sapendo benissimo che il Bayern lo vuole fortemente. Non a caso l’Inter si è precipitata su Bernabé del Parma bloccandolo. A 70 milioni andrà via, nonostante le smentite. Calhanoglu è andato a battere cassa dopo che Lautaro ha chiesto l’aumento del suo ingaggio”.

Infine, c’è il Milan e la necessità dei rossoneri di arrivare ad un nove importante per sostituire Giroud. Il nome in cima alle preferenze è sempre quello di Zirkzee, anche se l’olandese del Bologna non è facile da prendere, anche a causa della concorrenza. Sul suo conto Santini spiega: “Il Milan sta lavorando per Zirkzee, il piano B era Guirassy che è andato al Dortmund. Ora deve stare attento a non rimanere con un pugno di mosche in mano. E per Zirkzee occhio alla Juve”. Un altro possibile intreccio di mercato, quindi, con Inter, Juventus e Milan pronte a sfidarsi prima ancora dell’inizio del campionato.