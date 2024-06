Di nuovo il caso plusvalenze, trema la Serie A: indagine avviata

Il caso plusvalenze torna a far tremare la Serie A: i documenti sono stati inviati alla Procura di Arezzo, indagine avviata

È ancora il caso plusvalenze a far tremare la Serie A. C’è l’indagine di una Procura che vuole fare chiarezza su quanto accaduto tra il 2017 e il 2021 tra due società che hanno preso parte all’ultimo campionato di massima serie.

Si tratta di Lazio e Salernitana, club che negli anni sotto la lente d’ingrandimento dei magistrati condividevano la stessa proprietà. Le operazioni riguardano appunto quattro anni e su queste stava indagando la Procura di Tivoli: nell’aprile del 2023 c’erano state delle perquisizioni della Guardia di Finanza presso la sede delle due società coinvolte. In particolare l’ipotesi era quella di plusvalenze fittizie generate tramite delle valutazioni artefatte di calciatori appartenenti alle due società.

Ora però gli atti sono stati trasmessi ai magistrati di Arezzo per competenza territoriale. Questo perché, stando a quanto emerso dall’ultima informativa della Guardia di Finanza, il server dal quale vengono emesse le comunicazioni della società si troverebbe proprio in Toscana.

Saranno gli inquirenti della Procura di Arezzo a dover valutare gli atti, effettuare le indagini necessarie e decidere come procedere. L’inchiesta vedeva indagate sette persone e tra queste anche il presidente della Lazio Claudio Lotito e Igli Tare, allora direttore sportivo della società biancoceleste.

Plusvalenze Lazio-Salernitana, atti ad Arezzo: cosa può succedere

Sarà quindi la Procura di Arezzo a dover compiere tutti gli ulteriori accertamenti necessari e decidere come procedere con l’inchiesta.

Di certo il tema plusvalenze resta un argomento molto spinoso e discusso per il calcio italiano. Inutile ricordare quanto accaduto nel 2022/2023 alla Juventus, con la pesante penalizzazione in classifica e l’estromissione dalle coppe europee. Ma il tema tocca anche altri club: appena qualche settimana fa, la Procura di Roma ha disposto l’invio di alcuni atti dell’inchiesta sulle plusvalenze del club giallorosso alle Procure di Milano, Sassuolo e Bergamo.

Tra le società coinvolte in questa indagine figurano Inter, Napoli (sul quale indagano gli stessi magistrati romani), quindi Sassuolo e Atalanta. Per tutti i casi ancora aperti, resta da capire come finiranno le indagini della magistratura ordinaria e quali conseguenze potranno avere dal punto di vista sportivo.