Conte accontentato: doppio colpo italiano per il Napoli

Le ultime sul calciomercato del Napoli. Antonio Conte pronto ad accogliere due italiani: il punto della situazione

Il blitz in Germania del presidente Aurelio De Laurentiis e del Ds Manna è servito a ribadire la posizione netta su Kvaratskhelia. Gli azzurri hanno così confermato di non avere alcuna intenzione di vendere il georgiano e questo è stato riferito all’entourage del calciatore. Nessuna offerta, dunque, verrà presa in considerazione, per accontentare Antonio Conte che vuole fortemente puntare su di lui. La prima proposta di ingaggio si aggira sui 5 milioni di euro a stagione. Una proposta al momento rispedita al mittente, ma c’è margine di manovra e quando si chiuderanno gli Europei la trattativa per il rinnovo potrà davvero entrare nel vivo. Non ci sarà , invece, da trattare per Di Lorenzo, che nonostante i malumori mostrati nelle ultime settimane, non si muoverà da Napoli.

Il calciomercato degli azzurri, con Antonio Conte al comando, è dunque pronto ad entrare nel vivo con delle certezze, che non cambieranno lungo l’estate. Un’estate che ci dirĂ cosa ne sarĂ di Victor Osimhen, dato per partente, ma che al momento non ha offerte concrete sul tavolo. Il tecnico italiano – come ha sottolineato in conferenza stampa – è consapevole del fatto che il giocatore sia destinato a fare le valigie, ma servirĂ aspettare. E’ chiaro che senza una sua cessione, il Napoli non potrĂ affondare per il nuovo centravanti, che potrebbe essere Romelu Lukaku. L’entourage del belga ha parlato sia con gli azzurri che con il Milan, ma serve che il Chelsea lo liberi ancora una volta in prestito o a cifre piĂą basse rispetto a quelle attuali.

Calciomercato Napoli, colpi italiani per Conte

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, le attenzioni in questi giorni sono puntate soprattutto sulla difesa, dove si sta intervenendo con forza, per migliorare un reparto apparso estremamente in difficoltĂ la scorsa stagione dopo la partenza di Kim.

L’obiettivo numero uno adesso è certamente Alessandro Buongiorno. Il giocatore del Torino è una prioritĂ per Antonio Conte e il Napoli è balzato, ormai da giorni, in testa nella lotta al centrale. Serviranno almeno 35 milioni di euro per riuscire a strappare il sì a Urbano Cairo, che a gennaio aveva alzato il muro, chiedendo al Milan ben 50 milioni. Oggi i rossoneri hanno altri pensieri e sono in posizione defilata come l’Inter. Il Torino sperava che l’Europeo potesse metterlo in vetrina per attirare i club stranieri, ma Spalletti, fino a questo momento, ha fatto altre scelte. Il Napoli punta ad affondare il colpo giĂ la prossima settimana, così come per Spinazzola, che vedrĂ scadere il contratto con la Roma il 30 giugno.