Offerta pareggiata e Juve tradita: Milan scatenato

Cresce l’attesa per conoscere il futuro di Adrien Rabiot. La Juventus vorrebbe tenerlo oltre la scadenza contrattuale ma dovrà fare i conti anche col Milan

Dal campo al mercato il passo risulta fin troppo breve per Adrien Rabiot, che col contratto in scadenza il 30 giugno con la Juventus valuta inevitabilmente anche le prossime mosse della propria carriera, per quanto il focus principale sia sull’Europeo in corso con la maglia della Francia.

L’immediato futuro di Rabiot porta alla sfida da dentro o fuori contro il Belgio, ma al contempo andranno sciolte le riserve sulle sue decisioni. In prima fila c’è sempre la Juve nel suo destino, con i bianconeri che hanno messo sul piatto una proposta da 7,5 milioni di euro a stagione per due anni più opzione per il terzo. La fase di attesa del calciatore transalpino inizia ad alimentare qualche dubbio anche in Thiago Motta, visto che lo stesso Rabiot sta attendendo anche gli sviluppi dell’Europeo per provare ad ingolosire altre big.

Intanto nel ritiro della Francia i calciatori hanno avuto modo di staccare la spina per qualche ora insieme ai propri familiari, e Rabiot lo ha fatto con la mamma-agente Veronique. Al netto della volontà di valutare il tutto a competizione finita, lo sguardo non poteva che cadere anche sulle vicende di mercato.

Calciomercato Juventus, sfida col Milan per Rabiot: la situazione

Oltre alla proposta della Juventus e ai possibili interessamenti da big estere, per Rabiot c’è anche il Milan con Moncada che ha già contattato l’agente recapitandole una proposta simile a quella bianconera ma con un triennale garantito, il tutto con ingaggio in scia sui 7,5 milioni di euro.

In quest’ultimo caso si tratterebbe anche del tetto salariale massimo dei rossoneri, che provano quindi a mettere i bastoni tra le ruote al club bianconero che ha Rabiot tra le proprie fila ormai dal 2019, quando arrivò a zero dal Paris Saint Germain.

In questo quadro il Milan potrebbe andare ad usufruire del decreto crescita. Si tratterebbe di un passaggio fondamentale per i rossoneri che in caso di via libera potrebbero quindi mettere concretamente sul piatto quelle cifre per il contratto del transalpino: 7,5 milioni sarebbero infatti circa 10 lordi con l’attivazione del decreto.

Agevolazioni che con la Juventus può ancora continuare ad avere, mentre col Milan la situazione sarebbe leggermente da definire. Ad ogni modo la scadenza si avvicina e l’attesa aumenta, fermo restando che c’è prima un Europeo da portare a termine.