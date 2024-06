“Spalletti al capolinea”: addio alla Nazionale dopo Euro 2024

Italia alla fase ad eliminazione diretta a Euro 2024 ma tra tante difficoltà: si configura l’addio per il Ct Spalletti a fine torneo

Una qualificazione strappata con i denti, quella dell’Italia, agli ottavi di finale di Euro 2024, grazie al gol del pari di Zaccagni con la Croazia arrivato a pochissimi secondi dal fischio finale. Secondo posto nel girone e appuntamento a sabato con la Svizzera, ma che fatica e che sofferenza, per una Nazionale che fin qui ha espresso, in campo, poche luci e molte ombre.

Dopo i segnali incoraggianti intravisti nella prima ora di gioco con l’Albania, gli azzurri sono andati incontro a confusione e involuzione, trovando solo pochi sprazzi di gioco. Nazionale spazzata via dalla Spagna nel secondo match del girone, qualcosa di più si è vista contro i croati, ma servirà altro, d’ora in avanti, per avanzare ulteriormente. Anche sulla base di quanto gli elvetici, prossimi avversari, hanno mostrato contro la Germania padrona di casa, mettendola molto in difficoltà e vedendosi sfilare la vittoria e il primato nel girone solo in pieno recupero.

Se sono stati molto criticati i giocatori, per gli errori commessi e per la poca brillantezza, non ha ricevuto particolari elogi, tutt’altro, anche il Ct Luciano Spalletti, che sta cercando di variare diversi sistemi di gioco alla ricerca dell’alchimia perfetta. Ma le idee poco chiare rischiano di confondere la squadra. E se la scelta definitiva dovesse virare, alla fine, sul 3-5-2, la ricerca dell’equilibrio potrebbe tradursi in mancanza di coraggio, sconfessando quanto fatto fin qui nella marcia di avvicinamento agli Europei. E fermando il processo di crescita che dovrebbe portarci ai Mondiali, almeno si spera, tra due anni, dopo aver mancato le ultime due edizioni.

Spalletti e la Nazionale, è già finita: l’annuncio che spiazza

Nel 2026, però, clamorosamente, Spalletti potrebbe non essere più in panchina. Anzi, potrebbe concludere il suo ciclo con la selezione azzurra già al termine di Euro 2024.

Ipotesi che viene ventilata, su ‘X’, dal giornalista Graziano Campi, che commentando l’andamento dell’Europeo fin qui e della gara con la Croazia nello specifico, con uno sguardo alle reazioni di Spalletti in panchina e in conferenza stampa, ritiene che il CT, a fine torneo, potrebbe dire basta. “Il nervosismo di ieri di Spalletti mi fa pensare che la sua avventura con la nazionale sia comunque al capolinea – ha spiegato – Ha lasciato Napoli perché non gestiva la pressione di De Laurentiis: in azzurro la pressione te la mettono 40 milioni di CT. Non un scelta felice per il suo carattere”.