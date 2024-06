“Giuntoli deve spiegare”: Juventus, Vlahovic messo alla porta

Dusan Vlahovic fuori dagli Europei con la Serbia e con zero gol all’attivo: la Juventus ora riflette, riecco Lukaku

Euro flop per Dusan Vlahovic e la Serbia. Euro2024 si sono chiusi ieri sera per l’attaccante della Juventus e la sua Nazionale, incapace di segnare un gol nella rassegna continentale e ultima del proprio raggruppamento con appena due punti conquistati.

Un vero e proprio flop, considerando i calciatori presenti nella rosa di Stojkovic che ora dovrà rendere conto della delusione alla Federcalcio. Tra i punti di discussione anche l’impiego di Vlahovic: sotto tono nelle prime due uscite, è stato lasciato in panchina nella sfida decisiva contro la Danimarca, per poi entrare nella ripresa, senza però incidere.

Oltre alle colpe evidenti del commissario tecnico, è lecito anche interrogarsi sull’attaccante della Juventus che, ancora una volta, ha deluso in un appuntamento importante. Ora per i bianconeri c’è da trattare il futuro, con il rinnovo (e ingaggio al ribasso) necessario per andare avanti insieme. Ma c’è anche chi mette in dubbio proprio la correttezza di puntare ancora su di lui.

Calciomercato Juventus, tifosi contro Vlahovic: “Urge un attaccante”

L’idea che circola su X è quella di un Vlahovic che non possa essere l’attaccante di riferimento di una Juventus che punta al titolo. Ecco allora che c’è chi definisce “criminale” iniziare un campionato proprio con il serbo come attaccante principale e suggerisce un acquisto: “Se non Lukaku, cerchiamo una prima punta forte e con almeno un piede”.

Ma di commenti simili ce ne sono davvero tanti e c’è si spinge a criticare Giuntoli: “Me ne capisce di calcio?” la domanda retorica di chi vorrebbe la conferma di Chiesa e non quella di Vlahovic. Un sentimento condiviso dal popolo bianconero che inizia a nutrire qualche dubbio sulle qualità del serbo: “Sicuri che sia ancora il centravanti giusto?” Per molti tifosi la risposta è chiara…

Ecco qualche tweet:

Dopo l’#EURo2024 di Vlahovic urge trovare un attaccante. Sarebbe criminale iniziare un campionato ancora con Vlahovic come attaccante principale. Il serbo ora non vale niente, inutile pensare di venderlo. Se non Lukaku, cerchiamo una prima punta forte e con almeno un piede. — ☭ The Bitland Prince ☭ (@TheBitlandPrinc) June 25, 2024

Giuntoli ma lei ne capisce di calcio? Allora spieghi come fa a dare via chiesa per tenere vlahovic , uno dei più grandi bidoni della storia della Juve e del calcio, che ha difficoltà pure a stoppare un pallone!!! — @vincenzobarbar5 (@vincenz65708410) June 25, 2024

Ma siamo sicuri che Vlahovic sia il “centravanti ” ancora giusto per questa Juve o è meglio guardarsi un po’ intorno? — Egidio Benda (@egitin07) June 25, 2024

Vlahovic si è fatto notare troppo agli Europei, siamo sicuri che resta? — Roberto (@Ry0Sa3ba) June 25, 2024

Mammamia, Vlahovic ha fatto un europeo tragicomico.

Fa un passo avanti e ne fa due indietro…🤦🏻‍♂️ — Livio💤 (@liviozeta929) June 25, 2024