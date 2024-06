DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Lukaku a Thuram: gli aggiornamenti del 27 giugno

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo. Da Lukaku a Thuram, ecco tutti gli aggiornamenti del 27 giugno riguardanti Serie A ed estero

La Serie A 2024/25 è già entrata nel vivo e con essa anche il calciomercato estivo. È ormai completato il puzzle delle venti panchine del nuovo campionato, così le dirigenze si stanno già muovendo per i primi colpi di mercato in entrata.

La Juventus, in attesa di ufficializzare il mega scambio con l’Aston Villa per l’arrivo in bianconero di Douglas Luiz, stringe i tempi anche per Khephren Thuram a centrocampo. Nella trattativa con il Nizza potrebbero finire anche il baby Nonge e Kean, quest’ultimo nel mirino inoltre della Fiorentina. Viste le complicazioni per Zirkzee, il Milan torna sotto per Lukaku e sfida il Napoli per il bomber di proprietà del Chelsea. I cugini dell’Inter sempre più vicini invece a Martinez tra i pali: operazione da 15 milioni di euro con il Genoa tra parte fissa e bonus. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale, di mercoledì 27 giugno, su Calciomercato.it.

LIVE