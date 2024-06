Svizzera-Italia inizia con il giallo: irruzione in ritiro, arriva la polizia

Scoppia il caso in vista di Svizzera-Italia: irruzione nel ritiro, arriva anche la polizia, ecco cosa è successo

Sarà Svizzera contro Italia agli ottavi di finale di Euro 2024. La rete di Zaccagni ha evitato alla Nazionale di Spalletti giornate di calcoli per conoscere il proprio destino e così gli azzurri possono dedicarsi a preparare la prossima sfida: sabato pomeriggio ci sarà la possibilità di vendicarsi degli elvetici che ci hanno buttato fuori dagli ultimi Mondiali.

L’appuntamento è a Berlino, stadio che per l’Italia porta alla mente dolci ricordi con la vittoria dei Mondiali 2006 proprio nella Capitale della Germania. Per ridare vigore a quelle emozioni servirà una prestazione migliore rispetto alle ultime uscite, considerato che la Nazionale di Spalletti è riuscita a vincere solo contro l’Albania all’esordio e non ha convinto nelle successive due uscite contro Spagna e Croazia.

Ora però non ci saranno prove d’appello: dentro o fuori per poter arrivare fino all’atto conclusivo degli Europei, sfruttando il fatto che il lato del tabellone degli azzurri al momento ha solo l’Inghilterra come big. Per poter pensare a questi discorsi però c’è da battere la Svizzera e non sarà certo una passeggiata. Proprio in vista della sfida di sabato, arriva una notizia direttamente dal ritiro degli elvetici.

Svizzera-Italia, furto nel ritiro: arriva la polizia

Dove, stando a quanto riferisce la ‘Bild’, sarebbero entrati dei ladri che avrebbero sottratto alcuni pc appartenenti allo staff tecnico della Nazionale guidata da Yakin.

In particolare, stando a quanto riferito, sarebbero tre i pc trafugati dai malviventi, contenenti ovviamente anche tutta una serie di dati appartenenti alla Federcalcio svizzera. La stessa che, tramite il portavoce, ha confermato l’intera vicenda, precisando però che i dati sottratti non sarebbero dati sensibili, né fondamentali per il proseguo di Euro 2024.

Ovviamente dalla Federazione elvetica hanno spiegato anche di aver subito allertato la polizia tedesca che ora sta indagando sul caso. Sempre gli svizzeri erano stati protagonisti di un altro episodio: la presenza di un drone misterioso sopra i campi di allenamento della Nazionale di Yakin. Anche in quel caso fu allertata la polizia che si mise alla ricerca degli autori del blitz. Ora un nuovo ‘giallo’ con la Svizzera che spera possa diventare un rito scaramantico considerati poi i risultati conseguiti. Tutto il contrario dell’Italia che vuole scacciare via le paure vissute con la Scozia e andare più avanti possibili negli Europei di Germania.