Pogba: “Sono morto”, ma è una notizia fake

Il giallo dell’intervista di Pogba circolata in questi giorni: la spiegazione della notizia fake montata ad arte su una sua dichiarazione

Le ultime stagioni hanno certamente dato un durissimo colpo alla carriera di Paul Pogba. Prima con gli infortuni a catena, poi con la vicenda doping e la relativa squalifica di quattro anni, che rischia di porre fine alla sua avventura calcistica. Anche se il francese si sta ancora battendo ed è in attesa del verdetto del Tas di Losanna.

In questi giorni, è circolata una notizia particolare su presunte dichiarazioni dello stesso Pogba che avrebbe confessato: “Sono morto“, calcisticamente ed emotivamente parlando. Ma si tratta, in realtà, di una notizia fake, montata ad arte.

La frase pronunciata da Pogba, attribuita a una fantomatica intervista al ‘The Nigerian Guardian’, attiene in realtà a un’altra intervista, avvenuta nel 2022, al momento del suo ritorno alla Juventus, e concessa ad ‘Al Jazeera’. In quel caso, il giocatore aveva semplicemente parlato del modo in cui il calcio esprime giudizi che cambiano velocemente: “Il calcio è crudele, guarda come anche Messi o Cristiano Ronaldo devono dimostrare continuamente qualcosa, nonostante tutto ciò che hanno vinto. Un giorno sei alle stelle, quello dopo ti danno per finito. Io posso essere un campione e il giorno dopo…sono morto, Pogba non esiste più”.

Un passaggio di pochi secondi ma estrapolato in maniera decontestualizzata, che ha dato luogo al clickbait più sfrenato. Con lo stesso Pogba che nelle stories del suo profilo Instagram, ha commentato sarcasticamente: “Sono ancora vivo ragazzi, non preoccupatevi“, stigmatizzando l’atteggiamento dei siti di news che hanno ripreso in maniera impropria la notizia.